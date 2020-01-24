Оливер Кёнке возглавил «Берингер Ингельхайм» в России Правительство систематизирует работу в сфере заключения и мониторинга исполнения СПИК » NICE счел препарат для лечения язвенного колита компании Janssen экономически неэффективным Национальный институт здравоохранения и совершенствования медицинской помощи Великобритании (NICE) выпустил проект руководства, в котором не рекомендовал применение препарата Stelara (ustekinumab) компании Janssen («Янссен») у взрослых пациентов с умеренной или тяжелой формой активного язвенного колита, сообщает портал PharmaTimes. Несмотря на наличие неудовлетворенной потребности в новых вариантах нехирургического лечения, NICE указал на значительную неопределенность в оценке экономической эффективности препарата. По заявлению надзорного органа Великобритании, им уже рекомендовано несколько других вариантов лечения в случае непереносимости стандартной терапии или биологического препарата или в случае неадекватного ответа/прекращения ответа на терапию. Именно в такой функции намеревались использовать препарат Stelara, если бы он был рекомендован NICE. Татьяна Кублицкая

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