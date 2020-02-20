Фармритейл спрогнозировал рост рынка онлайн-продаж с 6 до 12% за год

По оценкам ключевых участников онлайн-рынка лекарств, в ближайший год доля интернет-продаж вырастет на 10-12%. Основная стратегическая задача для компаний в этом году — работать без убытков и без резкого роста, повышающего затраты. Прибыль игроки рассчитывают получать в будущем. Об этом сообщили участники панельной дискуссии в ходе Аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью» 18 февраля 2020 года.

Прогноз прироста в 2021 году в 10-12% озвучили: руководитель Apteka.ru Анатолий Тенцер, генеральный директор «Мегаптека» Дмитрий Чирков, владелец сети «Монастырев.ру» Александр Монастырев, руководитель маркетплейса «Все аптеки» Александр Котляров. По данным Data Insight, доля онлайн-заказов от всего аптечного рынка составила в 2019 году 6,6%.

Объем в 12% от коммерческого рынка лекарств составит 80-90 млрд руб., по подсчетам основателя содружества аптек «Весна» Александра Фридмана.

Доля интернет-продаж сети «Монастырев.ру» сегодня достигает 65-75%, а Apteka.ru по итогам 2019 года выручила 32 млрд руб. Александр Монастырев уверен, что через несколько лет доля онлайн-продаж составит две трети в коммерческом секторе фармрынка.

Пока ключевые участники рынка не пересекаются в конкурентном поле, отмечает Анатолий Тенцер. Представитель Apteka.ru считает задачей сегодняшнего дня — продавать в онлайне без убытка, а о прибыли можно поговорить позже.

Дмитрий Чирков предостерег аптечные сети от резкого роста, который может грозить уходом в минус по финансовым показателям. «Мы тоже могли расти в 2019 году не в три раза, а в восемь раз, но тогда получили бы миллиардные затраты», — подтвердил Тенцер.

Кунгуров Денис

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