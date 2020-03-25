Росздравнадзор будет мониторить объем жизненно необходимых лекарств, находящихся в обращении

Согласно опубликованному 24 марта проекту постановления, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) наделяется полномочиями по мониторингу объема лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), находящихся в обращении, а также их соответствия имеющейся потребности. Проект документа опубликован на официальном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru, его обсуждение продлится до 7 апреля 2020 г.

Помимо этого, Росздравнадзор получает право утверждения порядка проведения мониторинга объема препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, включая методики, процедуры и периодичность проведения мониторинга, состав и сроки предоставления организациями информации, необходимой для его осуществления.

Отмечается, что реализация полномочий, предусмотренных данным проектом, будет осуществляться Росздравнадзором в пределах установленной Правительством Российской Федерации предельной численности работников Федеральной службы, а также бюджетных ассигнований, предусмотренных ей в федеральном бюджете на руководство и управление в сфере установленных функций.

gmpnews