Учёные работают над альтернативой платиновым противоопухолевым препаратам из рутения

Ученые МГУ совместно с коллегами из Федеральной политехнической школы Лозанны (Швейцария) синтезировали возможную альтернативу платиновым противоопухолевым препаратам из рутения. Результаты работы опубликованы в Journal of Organometallic Chemistry. Несколько последних десятилетий в противоопухолевой терапии активно используют соединения платины. Почти половина химиотерапевтических курсов включает такие известные препараты цисплатин, оксалиплатин и карбоплатин. Цисплатин, исторически первый из клинически применяемых препаратов, оказался высокоэффективен в лечении злокачественных опухолей яичка: безрецидивная выживаемость благодаря препарату повысилась с 10% до 85%. Однако платиновые препараты токсичны и вызывают множество таких побочных эффектов как, например, рвота, развитие почечной недостаточности, анемии и иммуносупрессии. В поисках эффективных, но менее токсичных онкотерапевтических средств на химическом факультете МГУ интенсивно развивается новая область — неорганическая медицинская химия. «Сотрудники кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза под руководством заведующего кафедрой профессора Елены Рудольфовны Милаевой и руководителя группы противораковых соединений, ведущего научного сотрудника Алексея Анатольевича Назарова синтезировали комплексные соединения рутения с фосфорорганическими производными глюкозы. Их коллеги из Федеральной политехнической школы Лозанны исследовали противоопухолевую активность полученных комплексов», — рассказал декан химического факультета МГУ член-корреспондент РАН Степан Николаевич Калмыков. В качестве исходного реагента российские химики использовали карбонильный кластер рутения Ru3(CO)12. В молекуле кластера атомы металла смыкаются в трехчленный цикл, содержащий по четыре молекулы угарного газа CO, координированных с атомами рутения. В МГУ провели реакцию замещения в кластере от одной до трех молекул CO фосфорорганическими производными глюкозы. Биохимики из Швейцарии определяли, как полученные комплексы влияют на деление раковых клеток. Исследователи пришли к выводу, что чем больше молекул CO замещено в комплексе на органический лиганд, тем меньше соединение подавляет размножение клеток. Противоопухолевая активность одного из комплексов не уступала активности цисплатина. «Одно из ключевых требований к лекарственной субстанции — это ее растворимость в воде. Большинство органических комплексов фосфора в воде не растворяются. Нам удалось получить водорастворимые фосфорорганические комплексы рутения на основе глюкозы, а наши коллеги подтвердили их цитотоксичность для раковых клеток. Чтобы включить вещество в список кандидатов в лекарственные препараты для терапии рака, на следующем этапе исследования необходимо изучить токсичность комплексов по отношению к нормальным клеткам и провести доклинические испытания на лабораторных животных», — пояснил Алексей Назаров. А пока идут испытания, в рамках совместного гранта РФФИ и Немецкого научно-исследовательского сообщества (DFG) авторский коллектив кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза разрабатывает новые комплексные соединения золота, которые, как известно с давних времен, применяются для лечения ревматоидных артритов, а в настоящее время привлекают внимание исследователей для создания новых кандидатов в противоопухолевые средства. Некоторые результаты можно посмотреть в журнале Metallomics: integrated biometal science.