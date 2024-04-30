РАН начала работу над созданием госпрограммы по новым антибиотикам

РАН начала работу над созданием госпрограммы по новым антибиотикам. Это должно помочь решить проблему устойчивости болезнетворных бактерий к противомикробным препаратам.

Российская академия наук (РАН) приступила к работе над созданием государственной программы по новым антибиотикам, передает ТАСС со ссылкой на речь президента РАН, академика Геннадия Красникова в ходе выступления в Совете Федерации.

Отвечая на вопрос о проблеме резистентности (устойчивости) к широко используемым сегодня антибиотикам, Красников рассказал, что РАН формирует свои предложения, чтобы решить эту проблему.