Аптечное сообщество вновь признало «Катрен» лучшим дистрибьютором

Третий год подряд «Катрен» становится победителем национальной фармацевтической премии SmartpharmaAwards в номинации «Лучший дистрибьютор».

В течение мая пользователи портала Smartpharma – сотрудники аптек, среди которых заведующие, фармацевты, провизоры и первостольники – голосовали за наиболее достойных на их взгляд представителей фармацевтического рынка. В номинации «Дистрибьютор года» победу одержала компания «Катрен». Пользователи портала выбирают ее лучшим дистрибьютором года уже третий год подряд.

В 2020 году награждение проходило в новом формате. Победители в каждой номинации были приглашены в летнюю студию премии, где и были вручены награды. Каждый участник церемонии получил персональный поздравительный видеоролик.

Ранее дистрибьютор «Катрен» также в третий раз подряд был признан самым важным фармацевтическим дистрибьютором в России по итогам 2019 года в совместном ежегодном исследовании «Фармацевтического вестника», аналитического агентства Ipsos и консалтинговой компании KPMG. Этот рейтинг также составлялся на основе опроса работников аптек.

SmartpharmaAwards – ежегодная профессиональная фармацевтическая премия, в которой победителей выбирают только специалисты, ежедневно рекомендующие препараты посетителям аптек.

Источник: АО НПК «Катрен»

pharmvestnik