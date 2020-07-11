Пациентские организации попросили ViiV Healthcare допустить на рынок дженерики долутегравира

Тринадцать пациентских организаций просят обладателя прав на Тивикай (долутегравир) ViiV Healthcare (совместное предприятие GSK, Pfizer и Shionogi) включить Азейрбайджан, Белоруссию, Казахстан и Россию в лицензионное соглашение, позволяющее при необходимости закупать дженерики долутегравира по доступным ценам. Открытое обращение опубликовано 9 июля 2020 года. Тринадцать пациентских организаций просят обладателя прав на Тивикай (долутегравир) ViiV Healthcare (совместное предприятие GSK, Pfizer и Shionogi) включить Азейрбайджан, Белоруссию, Казахстан и Россию в лицензионное соглашение, позволяющее при необходимости закупать дженерики долутегравира по доступным ценам. Открытое обращение опубликовано 9 июля 2020 года.

Компания ViiV Healthcare еще в 2014 году заключила лицензионное соглашение, предполагающее, что другие компании из 94 стран (или 121 страны в версии для детей) могут производить более дешевые дженерики долутегравира. В 2016 году во «взрослое» соглашение были добавлены Армения, Молдавия, Марокко и Украина.

После этого долутегравир стал ключевым препаратом, рекомендуемым экспертами для назначения в первой линии терапии ВИЧ-инфекции. Но оригинальный препарат стоит все еще не дешево, из-за чего обеспечивать им могут не все страны. В странах, где доступен только оригинал, цена за упаковку составляет около $100 (до $150), где есть дженерики – $5 и ниже, сообщает Коалиция по готовности к лечению (ITPCru).

ViiV Healthcare 8 июля объявила о переговорах с Патентным пулом лекарственных средств (MPP) об обновлении добровольного соглашения, но подробностей пока нет.

В конце 2019 года ViiV Healthcare уполномочила дистрибьютора GSK в некоторых странах с доходом выше среднего предложить продавать там долутегравир по сниженной цене.

В России GSK в октябре 2019 года предложила Минздраву России снизить цену на упаковку долутегравира на 27% – до 238 рублей за таблетку. Судя по условиям объявленных в начале 2020 года тендеров, Минздрав предложение учел. Ведомство закупило Тивикай по новой цене на 5,35 млрд рублей, тогда как в 2019 году – на 3 млрд рублей по цене 326 рублей за таблетку.