Фавипиравир, Левилимаб и Олокизумаб включены в перечень жизненно необходимых лекарств

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 октября 2020 г. №2626-р, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) включены лекарственные средства, применяемые для лечения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и её осложнений. Документ вступает в силу 21 октября 2020 года.

Обеспечить оперативное внесение в перечень ЖНВЛП лекарственных препаратов, включенных во Временные методические рекомендации по диагностике и лечению COVID-19, позволило постановление Правительства России от 12 августа 2020 года №1212, которым были приняты поправки в Правила формирования перечней лекарственных препаратов.

Как отмечает Министерство здравоохранения РФ, заседания Комиссии по формированию перечней прошли по ускоренной процедуре, в результате были рекомендованы к включению в перечень ЖНВЛП лекарственные средства:

Фавипиравир,

Левилимаб,

Олокизумаб.

Как уже сообщалось ранее, в данный момент проходит процедура регистрации предельных отпускных цен.

В пресс-службе Минздрава уточнили, что речь в первую очередь идет о лекарствах с МНН фавипиравир, их предельная цена будет зарегистрирована после согласования с ФАС России. По словам министра здравоохранения России Михаила Мурашко, это необходимо «для того чтобы обеспечить его доступность и минимизировать затраты бюджетов на данную терапию».

Дмитрий Морозов, генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD, являющейся разработчиком Левилимаба, также прокомментировал включение препарата в список:

«Включение левилимаба в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов дает новые возможности лечения для врачей, а также позволит сделать терапию COVID-19 более доступной для пациентов. Медикаментозную терапию левилимабом пациенты смогут получать бесплатно при госпитализации в канале ОМС, так и за счет региональной льготы».

Напомним, что Левилимаб представляет собой моноклональное антитело, которое блокирует рецептор интерлейкина-6 (IL-6R), играющего ключевую роль в патологическом процессе при COVID-19. Препарат предназначен для пациентов со среднетяжелым течением коронавирусной инфекции в качестве упреждающей терапии до развития жизнеугрожающего состояния, связанного c синдромом высвобождения цитокинов.

gmpnews