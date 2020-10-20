Законопроект о производственных аптеках поддержан со стороны кабмина частично

Комиссия правительства по законопроектной деятельности частично поддержала депутатский законопроект, направленный на возрождение работы производственных аптек, передает ТАСС со ссылкой на отзыв, подготовленный комиссией.
Инициатива была внесена в Госдуму ещё в сентябре 2019 года. Поправки предлагается внести в закон «Об обращении лекарственных средств». В частности, депутаты предлагают предоставить аптечным организациям, в том числе ветеринарным, право изготавливать лекарственные препараты как из фармацевтических субстанций, так и из зарегистрированных лекарственных препаратов. Кроме того, проект отменяет запрет на изготовление аптеками зарегистрированных лекарственных препаратов.
Как отмечается в проекте отзыва кабмина, эффективность и безопасность лекарственного препарата «обусловливается комплексом фармацевтической субстанции и вспомогательных веществ, а также особенностями технологического процесса производства лекарственной формы», нарушение целостности которой при использовании препарата в качестве сырья может снизить эффективность изготавливаемого лекарства или привести к возникновению побочных реакций. «В связи с этим предоставление аптечным организациям и ветеринарным аптечным организациям права изготавливать лекарственные препараты из других лекарственных препаратов не поддерживается», — отмечается в проекте отзыва.
Вместе с тем, как подчеркивают в кабмине, современная фармацевтическая наука предлагает технологии и оборудование, которые могут быть использованы при аптечном изготовлении лекарственных препаратов и способны обеспечить их качество. «Таким образом, отмена запрета на изготовление аптечными организациями лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных в Российской Федерации, возможна, если их изготовление будет осуществляться в соответствии со стандартной прописью, утвержденной Минздравом России, при строгом соблюдении указанных в ней режимов изготовления и внутриаптечном контроле качества с применением установленного контрольно-измерительного оборудования», — отмечается в документе кабмина.
В правительстве поддерживают законопроект при условии его доработки с учетом высказанных замечаний.