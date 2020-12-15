ГК «Биотэк» показала прирост в 65,7% по итогам трех кварталов 2020 года

Ведущие аналитические агентства подвели итоги работы фармацевтических компаний за три квартала 2020 года, определив самых сильных игроков рынка.

Группа компаний «Биотэк», основанная в 1991 году Борисом Шпигелем, показала один из самых высоких результатов, став самой быстрорастущей компанией среди фармдистрибьюторов. По данным агентства DSM, «Биотэк» за 1-3 кварталы текущего года показала прирост в 65,7%, что сделало ее лидером роста среди дистрибьюторов.

В общем рейтинге фармдистрибьюторов ведущего агентства RNC Pharma «Биотэк» заняла восьмую строчку. По данным международного агентства IQVIA у «Биотэка» также восьмое место в рейтинге национальных дистрибьюторов по валовым оборотам и третье по объему бюджетных продаж. Аналогичные данные по бюджетному сегменту приводит аналитическое агентство «Курсор», в этом рейтинге ГК «Биотэк» занимает третью строчку среди победителей торгов за период с января по сентябрь 2020 года.

По словам президента ГК «Биотэк» Александра Крикуна, данный успех не является случайным. «В основе роста компании лежит последовательная реализация нашей стратегии развития, как в бюджетном направлении, так и в других сегментах рынка и новых продуктовых направлениях, включая инновационные нутрицевтические препараты «Ренессанс», медицинские изделия и дезинфицирующие средства, — подчеркнул он. — В частности мы вовремя среагировали на изменения на фармрынке, последовавшие за эпидемией. Мы приняли самое активное участие в обеспечении лечебного процесса препаратами, предназначенными для лечения больных с коронавирусной инфекцией, а также обеспечили поставки тест-систем для скорой диагностики COVID-19, эффективных дезинфицирующих средств и нутрицевтических продуктов, поддерживающих иммунитет человека».

Источник: ГК «Биотэк»

pharmvestnik