Голикова призвала свести к минимуму импорт лекарственных препаратов

России необходимо свести к минимуму зависимость от импорта лекарств и фармсубстанций, считает вице-премьер Татьяна Голикова.

«В 2020 году мы обновили перечень стратегически важных для страны лекарственных препаратов, производство которых должно быть по полному циклу … Здесь важны темпы, конечно, такие препараты, как сердечно-сосудистые и онкологические, — это длинные циклы доклинических и клинических испытаний, но наша работа с вакцинами показала, что мы умеем, можем и должны. И мы должны максимально снизить зависимость нашей страны от импорта … — и от иностранных фармацевтических субстанций, и от готовых лекарственных форм», — приводит ТАСС ее слова с итоговой коллегии Минпромторга.

Вице-премьер напомнила, что в прошлом году был обновлен перечень из 215 стратегических важных лекарств, производство которых должно полностью находиться в стране. К 2024-2025 годам должен быть обеспечен полный цикл выпуска в России 65% таких препаратов, к 2030 году — 80%, подчеркнула Татьяна Голикова. Это будут в основном обезболивающие, сердечно-сосудистые и онкологические препараты, рассказала вице-премьер.

По словам Голиковой, скорость масштабирования наработок ученых стало самой большой проблемой в пандемию. Она отметила, что в будущем необходимо обеспечить как минимум по два производителя на перспективный лекарственный препарат, способных быстро нарастить производство.

«Пандемия показала нам, что мы должны очень тесно взаимодействовать с наукой. Для нас самой большой проблемой было быстрое масштабирование тех наработок, которые имелись у наших научных организаций. Да, вакцины четыре. Да, мы смогли сработать, но важно, чтобы мы были готовы к этому заблаговременно. Поэтому необходимо объединение усилий наших ученых организаций и Минпромторга в части определения планов развития научно-исследовательских работ в этом направлении и быстрое последующее внедрение. А это значит, что на перспективный препарат как минимум должно иметься два производителя, которые способны быстро масштабировать этот лекарственный препарат. К сожалению, пока еще у нас такого нет», — сказала она.

Голикова выразила надежду, что Россия это сделает в ближайшее время.

gxpnews