«Глицин» компании «Биотики» вошел в ТОР5 узнаваемых брендов в своей категории

Препарат «Глицин» компании «Биотики» вошел в ТОР5 брендов, которые спонтанно ассоциируются с категорией. По данным исследований, проводимых компанией Mediascope, 17% опрошенных назвали бренд без подсказки, а 95% узнали «Глицин» «Биотики» после предъявления логотипа. Более половины опрошенных сказали, что принимали «Глицин» компании «Биотики».*

«Глицин» – ноотропный препарат, содержащий аминокислоту-нейромедиатор глицин, действие которого направлено на борьбу со стрессом. «Глицин» компании «Биотики» входит в список ЖНВЛП и является самым продаваемым** среди всех препаратов глицина на российском фармацевтическом рынке.

* Согласно данным проекта BrandPulse компании Mediascope за февраль 2021 года. Целевая аудитория – Россия в городах с населением от 100 тысяч человек в возрасте от 14 до 64 лет, принимали за последние 6 месяцев успокоительные или неврологические средства.

** По данным компании DSM, «Глицин» компании «Биотики» занимает первое место по объему продаж в натуральном выражении за 2020 год среди безрецептурных препаратов АТХ-группы N06B (Психостимуляторы и ноотропы).

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