Росстат отчитался о росте цен на лекарства на 0,7% в декабре 2021 года

В декабре цены на препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 0,7%, а на лекарства, включенные в список, – на 0,1%. Также на 0,3–0,4% подорожали перевязочные материалы и медицинские товары – шприцы, бинты и вата.

Лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, подорожали в декабре 2021 года на 0,7%. Об этом сообщается на сайте Росстата. В том числе подорожали:

бромгексин и настойка пустырника – на 3,5%;

линекс – на 1,8%;

сульфацетамид, троксерутин, корвалол, эссенциале форте Н, йод, поливитамины без минералов отечественные – на 0,7–1%.

При этом подешевели:

валидол и левомеколь – на 0,6%;

комбинированные анальгетики – на 0,2%.

Также на 0,1% в декабре снизились цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП. Это:

эналаприл – на 2,6%;

колекальциферол (витамин D3) – на 0,8%;

ксилометазолин (галазолин), амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,7%;

осельтамивир (номидес), азитромицин, супрастин, лоперамид, хлоргексидин, верошпирон, цефтриаксон, апиксабан (эликвис) – на 0,2—0,6%.

В то же время выросли цены на:

ибупрофен – на 0,9%;

ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) – на 0,7%;

амброксол, глицин, сеннозиды А и В, амлодипин, нитроглицерин – на 0,3—0,5%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

корригирующие очки – на 0,6%;

аппараты для измерения артериального давления – на 0,5%;

бинты – на 0,4%;

шприцы одноразовые, вата отечественная – на 0,3%.

Вместе с тем на 0,1% подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые).

Григорий Дубов

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