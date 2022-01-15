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Росстат отчитался о росте цен на лекарства на 0,7% в декабре 2021 года

В декабре цены на препараты, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 0,7%, а на лекарства, включенные в список, – на 0,1%. Также на 0,3–0,4% подорожали перевязочные материалы и медицинские товары – шприцы, бинты и вата.

Лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, подорожали в декабре 2021 года на 0,7%. Об этом сообщается на сайте Росстата. В том числе подорожали:

  • бромгексин и настойка пустырника – на 3,5%;
  • линекс – на 1,8%;
  • сульфацетамид, троксерутин, корвалол, эссенциале форте Н, йод, поливитамины без минералов отечественные – на 0,7–1%.

При этом подешевели:

  • валидол и левомеколь – на 0,6%;
  • комбинированные анальгетики – на 0,2%.

Также на 0,1% в декабре снизились цены на препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП. Это:

  • эналаприл – на 2,6%;
  • колекальциферол (витамин D3) – на 0,8%;
  • ксилометазолин (галазолин), амоксициллин с клавулановой кислотой – на 0,7%;
  • осельтамивир (номидес), азитромицин, супрастин, лоперамид, хлоргексидин, верошпирон, цефтриаксон, апиксабан (эликвис) – на 0,2—0,6%.

В то же время выросли цены на:

  • ибупрофен – на 0,9%;
  • ацетилсалициловую кислоту (аспирин отечественный) – на 0,7%;
  • амброксол, глицин, сеннозиды А и В, амлодипин, нитроглицерин – на 0,3—0,5%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • корригирующие очки – на 0,6%;
  • аппараты для измерения артериального давления – на 0,5%;
  • бинты – на 0,4%;
  • шприцы одноразовые, вата отечественная – на 0,3%.

Вместе с тем на 0,1% подешевели термометры медицинские безртутные (галинстановые).

Григорий Дубов
pharmvestnik

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14 января, 2022 | Просмотров: 144