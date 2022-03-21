Alnylam обвинила Pfizer и Moderna в нарушении патентов на вакцины против COVID-19

Alnylam обвинила Pfizer и Moderna в нарушении патентов на вакцины против COVID-19. Компания утверждает, что создала технологию, которая используется для доставки РНК в клетки.

Компания Alnylam подала в суд Делавэра иск против двух производителей вакцины против COVID-19, Pfizer и Moderna, об этом сообщает Fierce Pharma. Компания утверждает, что более десяти лет назад она изобрела технологию доставки, которая используется в этих вакцинах.

Alnylam заявляет, что ее патент № 11 246 933 описывает «новый класс катионных биоразлагаемых липидов, которые используются для формирования липидных наночастиц, которые переносят и безопасно доставляют» РНК в клетки.

Компания не настаивает на остановке производства вакцин, но требует возмещения ущерба за «противоправные действия ответчиков в размере, который будет определен в суде».

Alnylam утверждает, что использовала технологию доставки липидных наночастиц (ЛНЧ) при создании своего препарата Onpattro. Он был одобрен FDA в 2018 году для лечения полинейропатии у людей с редким заболеванием — наследственным транстиретин-опосредованным амилоидозом.

«Alnylam занимается тем, что можно рассматривать только как вопиющий оппортунизм, — неправомерным расширением сферы действия патента десятилетней давности в попытке заявить о беспрецедентных и значимых инновациях в области мРНК», — ответила на это Moderna.

Moderna также утверждает, что ее липидные наночастицы не похожи на разработки Alnylam. «Липиды Alnylam изначально были предназначены для внутривенной доставки РНК другого типа, — заявляет компания, отмечая, что эта технология не подходила под нужды Moderna. — Начиная с 2014 года Moderna разработала новые липиды, которые преодолели проблему доставки мРНК, и именно эти новые липиды находятся в наших ЛНЧ».

В прошлом году Pfizer заработала на своей вакцине 36,7 млрд долл. и ожидает получить от препарата дополнительно 32 млрд долл. в этом году. Moderna заработала 17,7 млрд долл. на своем препарате и рассчитывает получить 22 млрд долл. в этом году.

В прошлом месяце Arbutus Biopharma и Genevant Sciences подали иск в тот же суд штата Делавэр против Moderna. Он касается нарушения компанией патентных прав на вакцину от COVID-19.

Иск также касается липидных частиц нуклеиновой кислоты и методов их использования. Arbutus указывает на ключевое значение разработанной ею системы доставки мРНК-препаратов для повышения их безопасности и эффективности.

Николай Соколов

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