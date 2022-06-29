В Москве открылась лаборатория фармацевтических исследований

В технопарке «Сколково» 24 июня открылась единственная в России узкопрофильная научно-исследовательская лаборатория фармацевтических исследований, сообщает пресс-служба технопарка. На площади 156 кв. м сотрудники, имеющие кандидатские и докторские степени, могут ежегодно проводить около 100 исследований лекарственных препаратов на различных этапах их жизненного цикла.

Открытие в столице России узкопрофильной лаборатории – неотъемлемый процесс обеспечения технологического суверенитета фармацевтической промышленности страны. Как отметил директор центра трансфера медицинских технологий ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России Константин Беланов, открытие ЛФИ – это хороший шаг, позволяющий повысить качество проводимых исследований именно на ранних этапах разработки лекарственных препаратов с целью последующей регистрации.

«В рамках трансфера технологий мы большое внимание уделяем компаниям, которые осуществляют доклинические исследования, ранние этапы клинических исследований. Поэтому не преминули воспользоваться приглашением и ознакомиться с новой лабораторией», – отметил Константин Беланов.

Осматривая лабораторию, представители НЦЭСМП и департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы отметили, что здесь используются и решения, созданные в рамках импортозамещения: «Открытие ЛФИ – живая обратная связь, как используются существующие меры поддержки предпринимателей, – подчеркнул заместитель начальника Управления развития технологической инфраструктуры ДПИИР Москвы Дмитрий Киселев. – Мы рады вашему успеху и масштабированию. Открытие уникальной и востребованной лаборатории предоставляет доступ к качественным результатам исследований новых лекарственных препаратов фармацевтических рынков России и Евразийского экономического союза в целом».

Представители регуляторных органов и ведущих фармкомпаний, не просто присутствовавшие на открытии лаборатории фармацевтических исследований, но и имевшие возможность увидеть ее работу, с интересом, азартом и конструктивной завистью изучили, на каком оборудовании осуществляется процедура биовейвер, уделили особое внимание особенностям вентиляционной системы и лабораторной мебели российского производства, которая по техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, но в разы бюджетнее.

Уникальность лаборатории, открывшейся в «Сколково», в ее узком профиле деятельности – классический тест кинетики растворения и процедура «биовейвер». Последняя применяется при регистрации дополнительных дозировок, а также может заменить исследования биоэквивалентности для препаратов 1 и 3-го класса БКС. Согласно требованиям решения № 85 «Об утверждении правил проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза», в состав документов при предоставлении на экспертизу регистрационного досье на воспроизведенные лекарственные средства представляются результаты процедуры «биовейвер».

«Опыт сотрудников лаборатории в разработке дизайна и проведении процедуры «биовейвер» способствуют в реализации постановление правительства РФ от 5 апреля 2022 г. № 593 «Об особенностях обращения лекарственных средств для медицинского применения в случае дефектуры или риска возникновения дефектуры лекарственных препаратов в связи с введением в отношении Российской Федерации ограничительных мер экономического характера», – подчеркнула заведующая лабораторией фармацевтических исследований Елизавета Фишер.

Также в профиль деятельности лаборатории в ИЦ «Сколково» входят разработка аналитических методик и их валидация.

gxpnews