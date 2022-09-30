В Ростове-на-Дону женщина открыла сеть аптек для торговли сильнодействующими препаратами

Жительница Ростова-на-Дону оформила на подставных лиц три аптечные организации. В них незаконно сбывались сильнодействующие вещества. В незаконный бизнес она также вовлекла мужа и знакомую, сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД.

Полицейские установили факты незаконного сбыта четырех флаконов сильнодействующих лекарственных препаратов «Лирика», а также 14 флаконов вещества «Тропикамид». Исследование показало, что изъятое содержит в своем составе сильнодействующее вещество «Прегабалин» и «Тропикамид».

Трое подозреваемых были задержаны. У них изъято в общей сложности более 5,5 кг сильнодействующего вещества «Прегабалин», а также более 18 кг «Тропикамида». Их общая стоимость – более 5 млн руб.

Полиция возбудила уголовные дела по ч.3 ст.234 УК РФ (незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Двое задержанных заключены под стражу, еще одной соучастнице избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.

Артем Косенок

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