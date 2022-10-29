Часть региональных аптек может отказаться от продажи минеральной воды

Представители малого и среднего регионального аптечного бизнеса могут отказаться от продажи минеральной воды. Это связывают со сложностями, возникшими при внедрении маркировки такой продукции.

Малый и средний региональный аптечный бизнес может отказаться от продажи минеральной воды из-за сложностей, возникших при внедрении маркировки такой продукции. Об этом «Ведомостям» рассказала директор саморегулируемой организации «Ассоциация независимых аптек» и руководитель Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

Об этом говорят и представители компаний. Так, самарская аптечная сеть «Неболейка» рассматривает возможность отказа от продажи минеральной воды. Ульяновская сеть «Сова» решила не регистрироваться в системе маркировки и не продавать воду. Убрать из ассортимента минералку планирует и крупная краснодарская аптечная сеть, в которую входят 10 аптек, рассказал ее представитель. Называть себя и компанию он не захотел.

Обязательная маркировка питьевой воды вводится в России в несколько этапов. С 1 ноября 2022 года розничные игроки должны настроить электронный документооборот и через него подтверждать в системе маркировки факт приема такой продукции от поставщика. С 1 марта 2023 года они должны будут сканировать QR-коды с бутылок на кассе и передавать в систему маркировки данные о продажах.

Как отмечают представители аптек, проблема заключается в том, что для маркировки лекарств используется система МДЛП, а для минеральной воды – Государственная информационная система мониторинга товаров (ГИС МТ). Использование сразу двух систем затрудняет приемку и отпуск товара. Работа с ними, а также обучение персонала повлекут дополнительные расходы.

В свою очередь, представитель ЦРПТ в разговоре с «Ведомостями» заявил, что считает проблему надуманной. По его словам, аптеки за 15 минут указывают в системе, что торгуют маркированной водой, а затем работают через привычное программное обеспечение по принципу единого окна.

Доля воды в общей аптечной выручке составляет около 0,01–0,1%, заявил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, если введение маркировки будет сопряжено со значительными расходами, аптекам действительно проще отказаться от продажи воды. Причем для больших игроков потери будут не столь заметными.

В конце августа правительство не поддержало проект о расширении нелекарственного ассортимента аптек. Там считают, что инициатива приблизит перечень аптечных товаров к ассортименту продовольственного магазина. Инициаторы проекта предложили разрешить аптекам продавать еще более 20 категорий товаров, в том числе: полезную еду, соки, жевательные резинки, эфирные масла, спортивный инвентарь и др. Законопроект также предлагает ввести новую позицию — питьевые воды в бутылках. Сейчас аптекам можно продавать лишь минеральную воду.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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