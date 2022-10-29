«Фармасинтез» начал выпускать орфанный препарат «Флудрокортизон»

Тюменский завод «Фармасинтез» начал выпускать лекарственное средство «Флудрокортизон», сообщает ИА Ammiac. Отечественный препарат с торговым наименованием «Зифлукорт» появится в аптеках в ближайшие дни.

«Флудрокортизон» – синтетический кортикостероид с умеренным глюкокортикоидным потенциалом и значительно большим минералокортикоидным потенциалом. Используется для повышения минералокортикоидной активности.

Лекарство применяется в терапии орфанных заболеваний. До недавнего времени на рынке России «Флудрокортизон» был представлен в виде польского препарата «Кортинефф». Отмечается, что на волне аптечного ажиотажа весной 2022 года был выкуплен весь запас лекарственного средства, рассчитанный на год. Тогда Минздрав разрешил продавать препарат в импортной упаковке, но о дополнительных поступлениях препарата в страну из-за рубежа не удалось договориться.

Российская Ассоциация эндокринологов, которую возглавляет президент НМИЦ эндокринологии Минздрава России академик Иван Дедов, обратилась к отечественным производителям с просьбой наладить производство препарата в кратчайшие сроки. Вскоре собственное производство запустила компания «Фармасинтез».

gxpnews