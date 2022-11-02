Фармбизнес прибывает на узловую субстанцию AbbVie увеличила продажи в III квартале » В Китае запретили знаменитостям рекламировать лекарства и медоборудование Рыночный регулятор Китая запретил знаменитостям рекламировать лекарства и медицинское оборудование. Ранее в КНР ограничили работу блогеров, которые рассказывают аудитории о медицине, не имея соответствующей квалификации. Главное государственное управление по регулированию рынка КНР запретило китайским знаменитостям рекламировать лекарства, медицинское оборудование и ряд других товаров. Сообщение опубликовано на сайте ведомства, передает ТАСС. «Не должны рекламировать табак и табачные изделия (включая электронные сигареты), образование за пределами учебных заведений, лечение, лекарства, медицинскую аппаратуру, продукты здорового питания, а также продукты особого медицинского предназначения», — говорится в заявлении. Регулятор пояснил, что знаменитости должны «сознательно исповедовать основные социалистические ценности, а реклама должна соответствовать общественной морали и традиционным добродетелям». Ранее в июне стало известно, что в Китае запретили работу блогеров, которые просвещают аудиторию в области медицины, юриспруденции и других сферах, не имея для этого соответствующей квалификации.

Фото: freepik/ru.freepik.com Артем Косенок

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