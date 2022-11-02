Росздравнадзор обнаружил продажу льготных лекарств в аптеке «Еврофарм»

Росздравнадзор выявил нарушения лицензионных требований фармдеятельности в московской аптеке «Еврофарм». Также надзорный орган обнаружил, что компания продавала льготные лекарства, которые ранее были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы в больницах для медицинского применения. По результатам контрольных мероприятий служба составила протоколы об административных правонарушениях.

Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области провел внеплановую выездную проверку ООО «Еврофарм» по факту сообщений о незаконной продаже дорогостоящих препаратов через интернет. В ходе осмотра были выявлены нарушения лицензионных требований фармдеятельности, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В аптеке хранились лекарственные препараты, «которые не могли законно поступить и находиться в обороте аптеки», так как ранее уже были отпущены пациентам по льготным рецептам и выданы для медицинского применения в различных медицинских организациях. Коды маркировок на упаковках были намеренно повреждены, чтобы покупатели не могли проверить законность продажи лекарства.

С помощью ФГИС МДЛП сотрудники тероргана Росздравнадзора восстановили поврежденные коды и проследили путь препаратов. Так, 25 упаковок ранее были отпущены по льготным рецептам в аптеках московского региона, Дагестана и Волгоградской области. Еще 24 упаковки были выданы в медорганизациях для оказания помощи пациентам московского региона, Рязанской, Новосибирской, Смоленской областей и Марий Эл.

Росздравнадзор составил протоколы об административных правонарушениях (ч.1 ст.6.33, ч.2 ст.6.34 и ч.4 ст.14.1). Материалы проверки направлены в прокуратуру Москвы и ГУЭБиПК МВД России.

Фото: Артем Косенок

Артем Косенок

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