Госдума может пересмотреть вопрос допуска ИП к онлайн-торговле лекарствами

Вопрос о разрешении онлайн-торговли лекарствами индивидуальными предпринимателями (ИП) могут пересмотреть в Госдуме. Действующее законодательство создает для ИП дискриминационные условия. Ранее эту позицию поддержала ФАС.

Госдума изучит возможность разрешения онлайн-торговли лекарствами для индивидуальных предпринимателей, следует из ответа регулятора в адрес аптечной ассоциации «СоюзФарма». Организация также просила снять запрет на правило «один ИП — одна аптека», но получила отказ. При этом регулятор согласился рассмотреть просьбу ассоциации о допуске ИП к интернет-продажам. «Указанная инициатива заслуживает внимания, и комитетом будет продолжена работа по изучению возможности ее имплементации в законодательство РФ», — следует из ответа Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству.

Вопрос о несправедливости отсутствия допуска к онлайн-рынку для ИП поднимается не первый раз. Ранее на сторону аптек уже вставала ФАС, которая отметила, что действующее законодательство создает для ИП дискриминационные условия. Антимонопольная служба даже направляла предложение о снятии ограничений для индивидуальных предпринимателей на онлайн-торговлю, но его не учли при разработке правил дистанционной продажи лекарств.

Фото: ru.freepik.com

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik