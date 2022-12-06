Диализный центр «Фрезениус» в Орле выселяют из арендуемого помещения

Дело «О приведении помещения в первоначальное состояние» рассматривается в суде с 2020 года. Основные претензии собственников жилья заключаются в том, что, по их мнению, оборудование и канализационная система диализного центра установлены с нарушениями противопожарных требований, других строительных норм и правил, а ремонтные работы привели к порче общего имущества.

Кроме того, в заявлении было указано, что размещение на первом этаже многоквартирного дома медорганизации, проводящей гемодиализ, противоречит «Временным методическим рекомендациям по размещению, устройству и оборудованию Центров высоких медицинских технологий» и приказу Минздрава РФ №254 от 13 августа 2022 года «О совершенствовании организации оказания диализной помощи населению Российской Федерации».

Окончательное решение в пользу истцов вынесено в феврале 2022 года, позже «Фрезениус» не раз пытался безуспешно оспорить его в апелляции в областному суде, а в ноябре подал кассационную жалобу – решения по ней еще нет.

«Фрезениус Нефрокеа» и два других ответчика по делу – владельцы помещения, где разместилась по договору аренды клиника – в жалобах отмечают, что при строительстве были соблюдены все нормы законодательства, кроме этого, жильцы ранее уже получали отказ (в том числе в апелляционной инстанции) на оспаривание законности постройки. Две экспертизы, проведенные по делу, считают ответчики, противоречат друг другу, поэтому необходимо провести еще одну. Кроме того, в клинике обратили внимание на то, что заместитель председателя Советского райсуда, где проходит дело, – один из собственников дома, поэтому решение нужно отменить.

Областной суд посчитал решение коллег обоснованным, а также отметил, что должность зампредседателя никак не связана с обстоятельствами дела – он не является участником дела ни одной из сторон.

Против закрытия центра выступили пациенты – они отмечают высокий, по сравнению с другими клиниками, уровень обслуживания во «Фрезениусе» и опасаются недостатка профильных мощностей в других медучреждениях, куда им предложено перейти до окончания судебных разбирательств. По данным клиентов диализной клиники, жильцы против соседства с медорганизацией из-за страха заразиться – для них пациенты «Фрезениуса» начали записывать видеообращение с лозунгом «Я не заразный».

«Фрезениус Нефрокеа» – крупнейший частный поставщик диализных услуг в России – в 2022 году, согласно данным ТФОМС Орловской области, получил на проведение диализа за счет ОМС 45,8 млн рублей, или 6,7 тысячи процедур диализа для жителей региона. Департамент здравоохранения области начал перераспределение пациентов клиники в другие медорганизации, включая НКМЦ им. З.И. Круглой для детей.

Диализные частные клиники сталкиваются с трудностями при работе в регионах не впервые – в начале 2022-го пациентская организация «Нефросоюз» обратилась к первым лицам правительства Кировской области с просьбой обеспечить достаточными объемами ОМС частную диализную клинику «Нефросовет». По словам представителей организации, комиссия по разработке терпрограммы ОМС необоснованно перераспределяет часть объемов ОМС коммерческой клиники в пользу областной больницы, тем самым принуждая некоторых пациентов сменить постоянное место прохождения диализа. Объемов, с их слов, хватает для 130 человек, тогда как постоянными клиентами клиники являются 200 человек.

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