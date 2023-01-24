В список потенциально дефектурных лекарств вошли 86 препаратов

Межведомственная комиссия, созданная Министерством здравоохранения для определения дефицита препаратов или риска его возникновения в 2022—2023 годах, включила в список таких препаратов 86 позиций (85 МНН, один из них в разных формах). Соответствующий перечень препаратов, в отношении которых распространяются положения постановлений Правительства Российской Федерации № 593 от 05.04.2022 и № 440 от 23.03.2022, опубликован в закрытой части Государственного реестра лекарственных средств. «ФВ» ознакомился с документом.

В пресс-службе Минздрава еще раз указали, что «в перечень включены препараты, в отношение которых в приоритетном порядке будут приниматься меры для обеспечения их доступности на рынке».

Из 86 препаратов в отношении 36 комиссия выдала заключение о возможности ускоренной регистрации лекарств в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 593 от 05.04.2022.

В регдосье 72 МНН, согласно решению комиссии, возможно внесение изменений по сокращенной процедуре (ПП № 440 от 23.03.2022).

В отношении десяти лекарств из списка могут быть выданы разрешения на обращение серии (партии) препарата на территории России в иностранной упаковке (ПП № 593).

Выдача разрешения на временное обращение серии (партии) незарегистрированного в России препарата, в соответствии с ПП № 593, возможна в отношении семи препаратов.

Заключение о возможности внесения изменений в документы регдосье на фармацевтическую субстанцию, произведенную для реализации по особой процедуре, комиссия не выдала ни для одного препарата.

UPD: После публикации «ФВ» появился обновленный список препаратов. Он включил в себя 97 позиций — 88 МНН с разными дозировками или формами. Всего в список добавили 3 новых МНН (дозировки и формы по некоторым МНН в списке выделили в отдельные позиции). В итоге количество выданных разрешений составляет: для возможности ускоренной регистрации — 44 разрешения

для внесения изменений по сокращенной процедуре — 80 разрешений

для обращения серии (партии) препарата на территории России в иностранной упаковке — 11 разрешений

на временное обращение серии (партии) незарегистрированного в России препарата — 7 разрешений.

Список препаратов, которые вошли в перечень потенциально дефектурных лекарств по решению межведомственной комиссии Минздрава

Ниволумаб Леводопа + [Бенсеразид] Дулаглутид Иммуноглобулин человека нормальный (раствор для инфузий, 100 мг/мл) Иммуноглобулин человека нормальный (раствор для инфузий, 50 мг/мл) Иммуноглобулин человека нормальный (лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг/мл) Пембролизумаб Сапроптерин Мелфалан Цисплатин Альбумин человека Иммуноглобулин человека против гепатита В Вакцина для профилактики гриппа [инактивированная] Калия ацетат + Кальция ацетат + Магния ацетат + Натрия ацетат + Натрия хлорид Никотиноил гамма-аминомасляная кислота Карглумовая кислота Аспарагиназа Карбамазепин Витамин Е + Ретинол Ретинол Витамин Е Нефопам (раствор для инфузий и внутримышечного введения Нефопам (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) Ибупрофен Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат (капли для приема внутрь) Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы экстракт + Этилбромизовалерианат (таблетки) Мяты перечной листьев масло + Фенобарбитал + Этилбромизовалерианат Дифенгидрамин + Мяты перечной листьев масло + Пустырника травы настойка + Этилбромизовалерианат Амоксициллин + [Клавулановая кислота] (таблетки, покрытые пленочной оболочкой) Амоксициллин + [Клавулановая кислота] (таблетки диспергируемые) Амоксициллин Митомицин Гексэтидин Глицирризиновая кислота + Фосфолипиды Налоксон + Оксикодон Бетаметазон Иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека Иммуноглобулин противостолбнячный из сыворотки крови человека Оксибутинин Динутуксимаб бета Пэгаспаргаза Натрия оксибутират Бактериофаг бактерий клебсиелл пневмонии, однокомпонентный Бактериофаг коли Бактериофаг протейный Бактериофаг синегнойной палочки Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 2) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 3) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 4) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 17) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 18) Раствор для перитонеального диализа (КАПД/ДПКА 19) Экстракт из культуры термофильного штамма золотистого стафилококка Трастузумаб дерукстекан Фампридин Адамантилбромфениламин Активированный уголь Водорода пероксид Метамизол натрия Ацетилсалициловая кислота Дифенгидрамин (раствор для инъекций) Дифенгидрамин (таблетки) Доксициклин Йод + [Калия йодид + Этанол] Каптоприл Кофеин-бензоат натрия (таблетки) Кофеин-бензоат натрия (раствор для инъекций) Лоперамид Лидокаин Ондансетрон (раствор для внутривенного и внутримышечного введения) Ондансетрон (таблетки) Натрия тиосульфат Калия хлорид + Магния хлорид + Натрия хлорид + Натрия фумарат Тримеперидин (раствор для инъекций, 20 мг/мл) Тримеперидин (раствор для инъекций, 10 мг/мл) Нитроглицерин Парацетамол Преднизолон Бромдигидрохлорфенил-бензодиазепин Диазепам Сульфацетамид Термопсиса ланцетного трава + [Натрия гидрокарбонат] Димеркаптопропан-сульфонат натрия Атропин Аминометилбензойная кислота Гидроксиэтилкрахмал Прокаин Декстроза Иммуноглобулин человека нормальный [IgG+IgM+IgA] Вакцина для профилактики дифтерии, коклюша и столбняка Фентанил (раствор для внутривенного и внутримышечного введения) Фентанил (пластырь трансдермальный) Интести-бактериофаг Неостигмина метилсульфат Цетрореликс Тиотепа Пропилтиоурацил

Фото: pixabay.com

Маргарита Грошева

pharmvestnik