Две трети крупных дистрибьюторов потеряли долю на рынке поставок

RNC Pharma представила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам первого полугодия. 17 из 25 крупных фармдистрибьюторов потеряли свою долю на рынке поставок по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

Две трети (17 из 25) крупных фармдистрибьюторов потеряли свою долю на рынке поставок по итогам I—II кварталов 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года. Такой рейтинг представила аналитическая компания RNC Pharma.

Аналитики отмечают, что после заявления собственников о вероятном закрытии компании «Магнит Фарма» проблемы у оптового сегмента российского фармрынка не закончились. Уже в начале июля стало известно, что Арбитражный суд Пермского края по требованию Сбербанка арестовал счета крупного мультирегионального дистрибьютора «Годовалов». Компания относительно быстро смогла оспорить данное решение и разблокировать работу. Однако это событие спровоцировало иски со стороны других кредиторов организации. Получила развитие и история с компанией «Профитмед». Один из ее соучредителей стал фигурантом дела о мошенничестве с кредитными средствами.

Оптовый бизнес характеризуется крайне низкими показателями доходности от профильной деятельности. Поэтому после изменения формата работы ряда иностранных поставщиков в России отдельным компаниям, которые не располагают диверсифицированной структурой, стало сложно выполнять обязательства, которые оформлялись в иной экономической и политической реальности. В подобных обстоятельствах крупные кредиторы могут вполне осознанно спровоцировать процесс банкротства. Как отмечают аналитики, причиной этого могут быть как желание иметь гарантии возврата задолженностей, так и конкурентная борьба или возможность покупки тех или иных активов с дисконтом.

Диверсификацией отдельные российские фармдистрибьюторы активно занимаются последние 10—20 лет. Сферы интересов фармопта вышли за пределы сервисных структур и распространились не только в производственную сферу, в том числе при государственном участии в виде офсетных контрактов, но и в смежные отрасли. По словам аналитиков, офсеты в очередной раз подтвердили свою неоднозначность. В частности, в периоде с марта по июль объем обязательств Департамента здравоохранения Москвы перед компаниями «Р-Фарм» и «Биокад» значительно сократился как с точки зрения общего объема, так и в отношении ассортимента продукции, предполагаемой к поставкам, и цен на нее. Контракты заключались в 2017—2018 годах. То есть сейчас проекты находятся в продвинутой стадии реализации, но поскольку контракты все-таки не были расторгнуты, вероятно, они все еще сохраняют свою привлекательность для фармкомпаний.

В RNC Pharma сообщили, что «Р-Фарм» сейчас приходится решать и другую проблему. Одним из направлений деятельности корпорации была поставка решений для секвенирования генома от Illumina, при этом последняя приняла решение об остановке отгрузок в России. В итоге российский дистрибьютор вышел из капитала компании, которая выступала партнером американского производителя и в настоящее время проводит переговоры с китайским поставщиком аналогичных решений BGI и заклятым конкурентом Illumina.

Также еще одной точкой приложения интересов российских фармкомпаний, в то числе представителей оптового сегмента, может стать экспортное направление. Так, выход на международные рынки анонсировал «Фармасинтез», который собирается отгружать лекарственные препараты в Сирию и Эквадор. Также на саммите «Россия — Африка» прозвучала информация о возможности обновления вакцины «Спутник V» против актуальных штаммов коронавируса. Экспортный потенциал продукта еще не исчерпан, даже с учетом стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID-19 в мире, отмечают аналитики.

TOP25 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом бюджетного сегмента фармрынка), в денежном выражении, по итогам I—II кварталов 2023 года