Минпромтрог сделает ставку на биогибридные, бионические и нейротехнологии

Медизделия на базе биогибридных, бионических и нейротехнологий станут приоритетными для Минпромторга. В поддержку российских продуктов, в Госдуме планируют рассмотреть проект об отмене льготной ставки НДС для медизделий иностранного производства.

Приоритетными направлениями в медтехнике станут поддержка и выпуск отечественных продуктов на базе биогибридных, бионических и нейротехнологий, заявил заместитель Министра промышленности и торговли Василий Шпак. В результате их внедрения, планируется запустить в производство 18 наименований продукции. Профильную тему обсудили на IV Всероссийском форуме «Обращение медицинских изделий Novamed-2024», передает корреспондент «ФВ».

Финансовая поддержка, по словам замглавы Минпромторга, будет осуществляться с использованием таких инструментов, как займы Фонда развития промышленности для организации производства и закупки оборудования, механизмы кластерной инвестиционной платформы, гранты на реверс-инжиниринг и субсидии НИОКР по постановлению Правительства РФ № 1649 от 12.12.2019, а также будет использоваться Постановление Правительства РФ № 109 от 17.02.2016.

По данным Минпромторга, по итогам 2023 года доля отечественных решений на рынке уже превысила 28%. Ожидается, что к концу этого года будет также положительная динамика. Как будет обеспечиваться технологическое лидерство российских производителей медтехники переход от импортозамещения к импортоопережению рассказал Шпак. «Для эффективного развития этого направления уже существует новый федеральный проект «Промышленность для здравоохранения», который мы вместе с коллегами и Министерством здравоохранения разрабатываем и внедряем. Этот проект является одним из пяти федеральных проектов, которые войдут в новый национальный проект «Новые технологии сбережения здоровья», – заявил эксперт.

При заявленной поддержке отечественных технологий, по-прежнему существуют льготы на НДС на медизделия иностранного производства, указал на системную проблему президент компании МТЛ Анатолий Добагов. Отмена льгот на НДС медицинских изделий иностранного производства существенно поможет отечественным производителям и обеспечит технологический суверенитет.

«Мы знакомы с этой проблемой и работаем над ее решением. Этот вопрос был рассмотрен в рамках прямого поручения правительства Михаила Мишустина, Минфина и Минпромторга, и соответствующие предложения были подготовлены», – отметил Шпак. Он рассказал, что профильные комитеты Госдумы одобрили проект закона об отмене НДС на поставку иностранного медицинского оборудования. Теперь осталось дождаться рассмотрения законопроекта в Госдуме в рамках первого чтения. Точная дата будет известна в начале декабря, отметил председатель Комитета ГД по охране здоровья Бадма Башанкаев.

По данным Росздравнадзора на сегодняшний день зарегистрировано более 20,5 тыс. медицинских изделий, доля отечественных товаров составляет 41%. Что касается изделий с искусственным интеллектом, сегодня зарегистрировано 37 таких устройств, из них 19 выпущены отечественными компаниями.

Фото: 123rf.com

Мария Гордеева

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