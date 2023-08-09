В Минпромторге назвали срок запуска системы прослеживаемости происхождения фармсбустанций

В Минпромторге заявили, что система прослеживаемости происхождения фармсубстанций заработает не раньше сентября 2024 года. Этот срок был согласован с отраслью. Ранее АФПЕАЭС предложила внедрить такую систему для интермедиатов и фармсубстанций, позволяющую подтверждать страну их происхождения.

Система прослеживаемости происхождения фармацевтических субстанций заработает в России не раньше 1 сентября 2024 года. Об этом сообщила в интервью ТАСС замглавы Минпромторга Екатерина Приезжева. По ее словам, этот срок согласован с отраслью.

«Мы готовим проект постановления <…> даем возможность всем, кто претендует на эти меры поддержки, технически и организационно подготовиться к новым правилам игры на рынке», — отметила она.