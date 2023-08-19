В «Здравсити» назначен глава департамента управления продуктом после ухода Даурена Абеуова

В «Здравсити» назначен директор департамента управления продуктом. Назначение связано с уходом из компании руководителя департамента электронной коммерции.

Евгений Ружейников возглавил департамент управления продуктом маркетплейса «Здравсити». Департаменту переданы функциональные обязанности подразделения, которым ранее руководил Дарен Абеуов. Об этом «ФВ» рассказали в компании.

Абеуов, занимавший пост руководителя департамента электронной коммерции, покинул компанию. Его функциональные обязанности переданы в ведение департамента управления продуктом, главой которого 1 августа назначен Ружейников. Среди этих обязанностей: вопросы развития продукта, ценообразования, клиентского сервиса и маркетплейса в целом.

Ранее топ-менеджер занимал должность директора по продукту торговой сети по продаже косметики и парфюмерии «Золотое яблоко».

В планах Ружейникова внедрить в бизнес-процессы маркетплейса «классические паттерны клиентского поведения» на опыте использования других интернет-ресурсов. «В долгосрочной перспективе «Здравсити» должен стать частью омниканальной экосистемы, в которой коммерческие, сервисные и продуктовые цели будут сбалансированы, а пользователь сможет в «один клик» закрыть потребности в решении вопросов, касающихся его здоровья», – отметил он.

Даурен Абеуов проработал в «Здравсити» более 5 лет. Как отмечают в маркетплейсе, при его активном участии онлайн-сервис ЦВ «Протек» переформатировался в маркетплейс, заняв место в тройке лидеров дистанционных аптечных сервисов, а его товарооборот увеличился с 0,5 млрд руб. в 2018 году до 13,5 млрд руб. по итогам 2022 года.

Фото: «Здравсити»

Руслан Мавлиханов

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