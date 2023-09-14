Курс по оформлению рецептов предлагают внести в первичную аккредитацию медработников

Профессиональное сообщество не готово к изменениям по контролю за отпуском рецептурных препаратов, вступившим в силу с 1 сентября. Врачи по-прежнему редко выписывают рецепты и допускают ошибки. Решить проблему может включение в первичную аккредитацию медицинских специалистов с высшим образованием станции «Оформление рецептов».

Вопрос об оформлении рецептов остро встал после вступления в силу пп.«л» п.38 Постановления Правительства РФ № 468 от 24.03.2023 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2018 г. № 1556», вводящего необходимость внесения реквизитов рецепта при выбытии рецептурных препаратов в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (МДЛП). Изменения не меняют установленные требования к условиям отпуска рецептурных препаратов, вместо этого фактически вводя контроль за их соблюдением.

Главная проблема заключается в том, что врачи по-прежнему в большинстве случаев не выписывают рецепты. Только 70% рецептурных лекарств отпускают по правильно выписанному рецепту, говорит директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова.

«В основном это препараты предметно-количественного учета и отпускаемые по льготе дорогостоящие препараты для лечения редких заболеваний. Как правило, за обычными Rx-препаратами пациенты приходят с бумажкой, на которой в лучшем случае стоит подпись и печать врача. Такая практика сложилась довольно давно. Врачи не считают важным выписывать рецепты, а некоторые и вовсе не умеют правильно их оформлять», — отмечает она.

Программа в медицинских вузах не предполагает контроль за формированием навыков выписывания рецепта будущими врачами, а в действующем законодательстве не прописана ответственность за невыписанный рецепт.

«Прежде чем обязывать аптечные организации вносить информацию о рецепте в систему МДЛП, стоило бы научить и приучить врачей выписывать рецепты правильно. Сегодня максимально упрощены требования к оформлению рецептурных бланков формы 107, срок действия такого рецепта может устанавливаться до года, и количество выписанных лекарственных препаратов на данном бланке может быть от одного до трех», — отмечено в письме, которое Национальная фармапалата направила 18 августа в адрес министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Фото: Ринат Васбеев

Ольга Коберник

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