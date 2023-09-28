Минпромторг субсидирует разработку лекарств под патентом в конце 2023 года

Минпромторг планирует провести конкурс на получение финансирования программы «Товар на полку» осенью, а выдать субсидии к концу года. В апреле правительство утвердило механизм финансовой поддержки разработок аналогов запатентованных препаратов.

Министерство промышленности и торговли планирует провести конкурс на выдачу субсидии в рамках программы поддержи «Товар на полку» в октябре. Механизм предполагает финансовую поддержку производителей для разработки препаратов, которые защищены патентом, чтобы аналоги было возможно оперативно вывести на рынок в случае ухода оригинала или окончания патентной защиты. Об этом сообщила заместитель министра промышленности и торговли Екатерина Приезжева на VIII Всероссийской GMP-конференции в Екатеринбурге, передает корреспондент «ФВ».

«Минпромторг совместно с Минздравом и Федеральной антимонопольной службой определили перечень, там сейчас содержится порядка 40 препаратов, в отношении которых будет проводиться конкурс. Мы рассчитываем, что конкурс пройдет в конце октября. В декабре субсидии уже получат предприятия, которые будут заниматься разработкой препаратов по полному циклу», — сказала Приезжева.

Она отметила, что эта мера и другие предусмотренные механизмы позволят в условиях изменившегося многополярного мира обеспечить национальную лекарственную безопасность.

Правительство утвердило механизм субсидирования разработок запатентованных препаратов в апреле этого года. Согласно документу разработчик сможет полностью покрыть свои затраты на проведение НИОКР, размер господдержки составит от 50 млн до 100 млн руб. Средства пойдут на приобретение оборудования и оплату труда сотрудников, непосредственно занятых в создании замещаемых лекарств.

Впервые о разработке такой программы сообщил замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков на Петербургском экономическом форуме в 2022 году. Тогда ее назвали коротко «Патенты на полку», затем рабочее название сменили на «Товар на полку».

Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева

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