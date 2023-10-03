Статус резидентов иркутского медицинского технопарка могут получить 10 компаний

В Иркутской области реализуется проект по созданию медицинского технопарка. На данный момент 10 компаний – производителей лекарств и медизделий подали заявки на получение статуса резидента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя министра экономического развития и промышленности региона Марину Петрову.

О каких именно компаниях идет речь, она не уточнила. Резиденты получат поддержку на всех этапах организации производства, обещают в иркутском Минэкономразвития. Как ранее писали местные СМИ, основными задачами резидентов является трансфер технологий, в том числе для замещения иностранной продукции, локализация отдельных производственных цепочек, развитие партнерства с вузами.

Созданием технопарка занимается иркутская компания «Медтехсервис». Соответствующее соглашение между руководителями «Медтехсервиса» и представителями Фонда стратегического и инновационного развития области было подписано в сентябре 2023 года.

На территории технопарка площадью 7000 кв. м подготовят помещения для размещения высокотехнологичных производств. Первые резиденты смогут воспользоваться площадями технопарка уже в 2024 году, но полностью оснастить их необходимой промышленной и технологической инфраструктурой планируется в 2026 году.

«Наша цель – развитие медицинской промышленности на территории региона. Мы обладаем большими компетенциями по локализации передовых технологий по производству медицинских изделий. И опыт Фонда стратегического и инновационного развития области как управляющей компании будет очень полезен. Вместе мы сможем эффективно помогать новым проектам обретать жизнь», – говорил в сентябре 2023 года генеральный директор «Медтехсервиса» Владимир Жувак.

Завод компании, который расположен в Иркутске, является единственным в России предприятием, где реализовано производство медизделий для диабетиков по полному циклу. Как сообщалось ранее, в 2023 году компания начинает экспорт глюкометров и тест-полосок для контроля сахара при диабете в Узбекистан.

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