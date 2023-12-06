Novo Nordisk борется с поддельным семаглутидом в аптеках через суд

Датская Novo Nordisk, производитель препаратов-блокбастеров против диабета и ожирения Ozempic и Wegovy, подала иски против американских аптечных сетей Wells Pharmacy Network и Brooksville Pharmaceuticals за продажу поддельного семаглутида. В исках утверждается, что аптеки, расположенные во Флориде, продают фальсифицированные препараты под видом оригинальных.

Некоторые образцы, протестированные Novo Nordisk, содержат до 33% неизвестных примесей, а другие – пептид BPC-157, запрещенный к использованию. Остальные изученные образцы также не соответствовали заявленной концентрации, а один из них содержал на 19% меньше семаглутида, чем было заявлено на упаковке.

Как ранее было заявлено, бороться с фальсификатом крайне трудно, потому что спрос на препараты огромен, а сами потребители не могут защитить себя от покупки подделки.

Тем не менее в ноябре Novo Nordisk отчиталась о рекордных квартальных продажах. За период с июля по сентябрь текущего года выручка компании увеличилась на 38%, до 58,7 млрд крон ($8,3 млрд). Чистая прибыль в третьем квартале года составила 22,4 млрд датских крон ($3,18 млрд).

Результат напрямую связан с популярностью препаратов Ozempic и Wegovy. С начала года продажи этих лекарств увеличились на 36% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом и достигли 153,8 млрд крон ($21,9 млрд).

gxpnews