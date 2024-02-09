ИИ будет обрабатывать сообщения о побочных эффектах для FDA

FDA будет использовать ИИ для обработки случаев побочных эффектов от лекарств. Ежегодно регулятор получает более 2 млн сообщений о нежелательных реакциях препаратов, рассматривая каждый случай, что сильно усложняет процесс вынесения решений.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа случаев нежелательных явлений препаратов. Об этом пишет RAPS.

Американский регулятор ежегодно получает более 2 млн сообщений о побочных эффектах лекарств, число которых постепенно растет с каждым годом. На их основе FDA должно выявлять сигналы о безопасности лекарственных средств, то есть возможной причинно-следственной связи между нежелательной реакцией и приемом препарата.

Заместитель главы Отдела надзора и эпидемиологии (OSE) FDA Роберт Болл сообщил, что регуляторный орган использует ИИ-платформу для визуализации получаемой информации в качестве инструмента для принятия решений. Данный инструмент выполняет обработку языковой информации для извлечения различных данных из поступающих случаев о побочных эффектах ЛС.

Регулирующие органы по всему миру проявляют все больше интереса к использованию ИИ в фармаконадзоре. Осенью 2023 года FDA и Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) создали рабочую группу по изучению возможностей применения ИИ на этапах разработки, исследования и коммерциализации препаратов. В 2024 году японский и канадский регуляторы стали наблюдателями при этой группе.

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Владимир Заболотских

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