Минздрав: 70% введенных в оборот в 2023 году лекарств российского производства

В Минздраве РФ прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о том, что в России наблюдается дефицит лекарств. Публикации в медиа базируются на опросе врачей, из которых 78,5% отметили нехватку медикаментов, 52% – медтехники и расходных материалов. Напротив, согласно сообщению Минздрава, ситуация на отечественном фармрынке стабильная.

«Ситуация на фармацевтическом рынке Российской Федерации остается стабильной. <…> Дефектура медицинских изделий, которая бы влияла на качество оказания медицинской помощи, отсутствует», – рассказали ТАСС в ведомстве.

По данным Минздрава, в 2023 году в гражданский оборот было выпущено 6 млрд упаковок лекарств, из них 4 млрд изготовлены в России (69,4%). По состоянию на 11 марта регионы РФ обеспечены лекарственными препаратами из перечня ЖНВЛП более чем на восемь месяцев вперед, пояснили в пресс-службе министерства.

«Необходимо отметить, что риск дефектуры лекарственных препаратов может временно возникать по определенным формам или дозировкам лекарственного препарата либо по конкретному торговому наименованию, а не по всему МНН лекарственного препарата. Это, в свою очередь, не оказывает влияния на лечебный процесс: в таком случае производится замена на аналогичные по терапевтическому эффекту лекарственные формы, дозировки и МНН», – заметили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что отсутствие отдельных торговых наименований в конкретных аптеках в период повышенного спроса носит кратковременный характер. При этом на рынке есть аналоги, не уступающие по своей терапевтической эффективности.

gxpnews