Роскомнадзор заблокировал 1,5 тысячи сайтов с лекарствами для медикаментозного аборта

Начиная с 2020 года Роскомнадзор заблокировал 1592 сайта с предложением розничной продажи препаратов, используемых для медикаментозного прерывания беременности. Учитывая острую социальную значимость профилактики абортов, повышения рождаемости, эта совместная с Росздравнадзором работа будет продолжена.

Роскомнадзор по материалам Росздравнадзора за три года закрыл доступ к 1592 интернет-ресурсам, на которых предлагали приобрести препараты для медикаментозного аборта (мифепристон, мизопростол). Об этом говорилось на вебинаре журнала «Катрен Стиль» «За что Росздравнадзор штрафовал в 2023 году» на основе доклада о федеральном государственном контроле, передает корреспондент «ФВ».

«Предостережение сейчас выдают и оптовым фарморганизациям, если они, по данным СМДЛП, поставляли в розничные аптеки мифепристон и мизопростол, которые, согласно инструкции, могут применяться только в медицинских организациях определенного профиля, — рассказала ведущая вебинара, доцент кафедры управления и экономики фармации СЗГМУ им. И.И. Мечникова (Санкт-Петербург) Лариса Гарбузова. — Так что контролируют на этот предмет не только аптеки».

Незаконную продажу мифепристона в аптеках Ростовской и Белгородской областей, Республике Чувашия выявили территориальные органы Росздравнадзора, ранее писал «ФВ». Двух владельцев аптек оштрафовали на 5 тыс. руб. За это время стало известно о пресечении аналогичного правонарушения терорганами Липецкой и Нижегородской области.

Всего за три года Росздравнадзор проанализировал почти 109 тыс. интернет-ресурсов, содержащих незаконную информацию о торговле лекарствами. По 74 тыс. страниц принято решение о блокировке, следует из отчета Росздравнадзора за 2023 год.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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