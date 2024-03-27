Производители увидели риски в законопроекте о введении единых правил госзакупок

Минфин разработал законопроект, который должен унифицировать механизмы преференций и ограничений для госзакупок отечественной продукции, в том числе лекарственных препаратов. Документ вводит правило «второй лишний», также устанавливает механизм «условного снижения» цены контракта в 15% для всех видов продукции. По мнению АФПЕАЭС, необходимо установить возможность применения одновременно двух этих механизмов при проведении закупки.

Необходимо предусмотреть возможность одновременного применения правила «второй лишний», а также механизма «условного снижения» в 15% при государственных закупках. Это даст большее преимущество отечественным препаратам полного цикла. Такое предложение озвучил председатель правления Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза Алексей Кедрин на конференции газеты «Коммерсантъ», передает корреспондент «ФВ».

Речь идет о законопроекте, который должен унифицировать стимулирующие и ограничительные механизмы для государственных закупок отечественной продукции. Документ, который вносит изменения в Закон о госзакупках для государственных и муниципальных нужд (ФЗ-44 от 05.04.2013) и Закон о закупках госпредприятиями (ФЗ-223 от 18.07.2011), Государственная дума одобрила в первом чтении 20 марта.

Он предполагает введение правила «второй лишний», согласно которому заявки с предложением зарубежных препаратов будут отклоняться, если для участия в закупке подана хотя бы одна заявка с российским товаром. Замена российского товара на иностранный в случае установления ограничений также не допускается.