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Росстат сообщил о росте в марте цен на лекарства на 1,1%

В марте цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 1,1%. Также был заметен рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП и медицинские изделия. Больше всего подорожал бисакодил — на 11,5%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.

В марте цены на лекарственные препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

  • флуоцинолона ацетонид — +2,5%;
  • корвалол и сульфацетамид — +2,4%;
  • канефрон Н — +2,3%;
  • троксерутин — +2,1%;
  • поливитамины — +1,9%;
  • левомеколь — +1,7%;
  • кеторол экспресс — +1,6%;
  • алмагель — +1,5%;
  • аллохол и нафазолин — +1,4%;
  • нимесулид — +1,3%;
  • афобазол и энтеросгель — +1,2%.
Снизились цены на валидол (-1,0%).

На лекарственные препараты, входящие в Перечень ЖНВЛП, цены в марте в среднем увеличились на 0,9%, в том числе на:

  • бисакодил — +11,5%;
  • дротаверин (но-шпа) — +2,3%;
  • ацетилцистеин (АЦЦ) — +1,4%;
  • эналаприл и цефтриаксон — +1,3%;
  • глицин, перекись водорода и фуросемид — +1,0%.

Снизились цены на амлодипин и осельтамивир (номидес) (-0,2%), ингавирин и азитромицин (-0,1%).

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов цены за месяц в среднем выросли на:

  • шприцы одноразовые — +1,2%;
  • бинты — +0,9%;
  • вату отечественную — +0,8%;
  • аппараты для измерения артериального давления — +0,6%;
  • термометры медицинские электронные стандартные — +0,5%;
  • корригирующие очки — +0,4%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — +0,1%.

Фото: freepik

Дина Коблова
pharmvestnik

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12 апреля, 2024 | Просмотров: 84