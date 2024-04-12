Росстат сообщил о росте в марте цен на лекарства на 1,1%

В марте цены на лекарства, не входящие в Перечень ЖНВЛП, выросли на 1,1%. Также был заметен рост цен на препараты из Перечня ЖНВЛП и медицинские изделия. Больше всего подорожал бисакодил — на 11,5%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в марте.

В марте цены на лекарственные препараты, не входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в среднем выросли на 1,1%. В том числе на:

флуоцинолона ацетонид — +2,5%;

корвалол и сульфацетамид — +2,4%;

канефрон Н — +2,3%;

троксерутин — +2,1%;

поливитамины — +1,9%;

левомеколь — +1,7%;

кеторол экспресс — +1,6%;

алмагель — +1,5%;

аллохол и нафазолин — +1,4%;

нимесулид — +1,3%;

афобазол и энтеросгель — +1,2%.