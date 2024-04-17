Экс-директора НМИЦ имени Мешалкина отправили в колонию

Суд в Новосибирске вынес приговор бывшему директору НМИЦ имени Е.Н. Мешалкина Александру Караськову и другим фигурантам дела. Их обвиняли в мошенничестве при госзакупках на 1,8 млрд руб.

Центральный районный суд Новосибирска приговорил бывшего директора Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е.Н. Мешалкина Александра Караськова к 3,5 года колонии общего режима и вынес штраф в 800 тыс. руб., сообщает пресс-служба суда.

Ирину Бойцову суд приговорил к трем годам колонии общего режима. Ей назначили штраф в 500 тыс. руб.

Суд также озвучил приговор учредителям фирмы-поставщика ООО «Фаворит» Евгению Первушину и Александру Сорокину. Сорокина лишили свободы на 4,5 года и оштрафовали на 1 млн руб., а Первушина отправили в колонию на 4 года и 4 месяца, штраф ему также составил 1 млн руб.

Всех фигурантов обвинили по делу о присвоении или растрате, совершенных организованной группой, а также в особо крупном размере (ч.4 ст.160 УК РФ). Караськова, Сорокина и Первушина также судили за отмывание средств или иного имущества, приобретенных в результате преступления (п. «а, б» ч.4 ст.174.1).

Приговор не вступил в законную силу.

Массовые проверки закупочных процедур в клинике Мешалкина начались в 2018 году. Тогда Караськов пояснял «ФВ», что претензии ФАС и правоохранительных органов к руководству НМИЦ заключались в том, что они общаются с поставщиками. Однако учреждению это необходимо, чтобы выбрать качественные материалы, утверждал директор.

В материалах дела указывается, что в 2015–2019 годах обвиняемые якобы создали для семи подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, проводимых учреждением для закупки по госконтрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 млрд руб.

В феврале 2019 года Караськов был арестован по подозрению в мошенничестве при работе с поставщиками. Под следствием оказались учредители фирмы-поставщика, глава медцентра, его заместители Ирина Бойцова и Евгений Покушалов. Последний, как пишет «Коммерсантъ», полностью признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В ноябре 2021 года Центральный районный суд Новосибирска назначил ему 2,5 года общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. В марте прошлого года суд удовлетворил прошение ученого об условно-досрочном освобождении.

Фото: Суды общей юрисдикции Новосибирской области

Дина Коблова

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