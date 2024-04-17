Правительство увеличило на 83,5 рубля норматив на лекарства и медизделия для льготников

Норматив затрат на одного получателя социальной помощи в виде лекарств и медизделий в месяц увеличили на 83,5 руб. — до 1 211,3 руб. Согласно постановлению правительства, норма вступила в силу с 1 февраля 2024 года.

Норматив затрат на лекарства для льготников проиндексирован на 7,4%, соответствующие изменения закреплены в Постановлении Правительства РФ № 454 от 11.04.2024. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава, благодаря этому субъекты смогут закупить дополнительные лекарства в 2024 году.

Так, с 1 февраля 2024 года норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина устанавливается на уровне 1 211,3 руб. Ранее эта сумма составляла 1 127,8 руб. Деньги идут на закупку лекарств и медицинских изделий по рецепту врача, а также специализированные продукты лечебного питания для детей с инвалидностью.

«При этом сумма норматива не определяет ограничений на объем выписки льготных лекарств каждому гражданину. Потребность в конкретных лекарствах и медицинских изделиях для каждого человека определяет его лечащий врач», — добавили в Минздраве.

Ежемесячный норматив на медизделия и лекарства для льготников стал выше 1 тыс. руб. в 2022 году.

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