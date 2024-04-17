Названы финалисты «Платиновой унции» в категории «Менеджер года»

Оргкомитет «Платиновой унции» назвал финалистов в категории «Менеджер года». Впервые за много лет в конкурсе будут отмечены не только компании, проекты и препараты, но и персоны.

Оргкомитет XXIV Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» назвал финалистов в категории «Менеджер года». Будут вручены две награды: в номинациях «Менеджер высшего звена» и «Функциональный менеджер».

Категория «Менеджер года» не нова для «Платиновой унции», но на продолжительное время покидала конкурсную повестку. Последний раз значимые персоны отрасли награждались более десяти лет назад.

Оргкомитет посчитал важным вернуть номинацию в конкурс и отметить достижения тех, кто своим профессионализмом двигает рынок вперед.

Претенденты на победу среди менеджеров высшего звена по итогам 2023 года*:

Александр Кузин , генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»;

, генеральный директор «Аптечная сеть 36,6»; Рустем Муратов , генеральный директор «Биннофарм Групп»;

, генеральный директор «Биннофарм Групп»; Дмитрий Погребинский , генеральный директор «ЦВ Протек»;

, генеральный директор «ЦВ Протек»; Петр Родионов , генеральный директор ГК «Герофарм»;

, генеральный директор ГК «Герофарм»; Александр Филиппов, генеральный директор «Ригла».