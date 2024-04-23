Sanofi оптимизирует коммерческую деятельность в США и сократит штат

Sanofi оптимизирует коммерческую деятельность по продаже вакцин в США и сократит часть сотрудников. Компания намерена подвести большинство своих исследований к фазе III и занять лидирующую позицию в области иммунологии.

Sanofi проведет реструктуризацию своего отдела коммерческих операций, ответственного за продажи вакцин в США, и сократит штат, пишет Endpoints News со ссылкой на сообщение компании.

«Наша компания постоянно адаптируется к изменениям рынка вакцин в США для совершенствования обслуживания клиентов и пациентов. Преобразования направлены на оптимизацию нашей коммерческой деятельности для повышения ее эффективности», — сообщил представитель Sanofi.

Французский производитель не рассказал, какие конкретные меры будут приняты, сроки их реализации и количество сотрудников, которые попадут под сокращение. Было лишь отмечено, что у уволенных работников будет возможность предложить свою кандидатуру на одну из текущих вакансий компании.

Решение было принято после того, как генеральный директор французской компании Пол Хадсон заявил о намерении увеличить количество исследований фазы III на 50% в ближайшие два года. Глава Sanofi подчеркнул, что цель компании — стать «лидером в области иммунологии».

В 2023 году вакцины стали одной из наиболее доходных статей компании. Их продажи принесли 7,5 млрд евро, что на 8,3% выше, чем в 2022 году. Кроме того, в прошлом году FDA зарегистрировало препарат Beyfortus (nirsevimab-alip), предназначенный для профилактики заболеваний нижних дыхательных путей, вызванных респираторно-синцитиальным вирусом.

В этом месяце стало известно, что Sanofi продаст свою производственную площадку в Сан-Франциско, говорится в сообщении Fierce Pharma. Компания получила завод в результате сделки по поглощению Amunix Pharmaceuticals за 1 млрд долл. в 2021 году.

В октябре 2023 года Sanofi объявила о планах разделить свои операции в сфере потребительского здравоохранения и фармацевтического производства. Компания создаст отдельную компанию, которая будет заниматься безрецептурными препаратами. Это произойдет не раньше IV квартала 2024 года.

Фото: sanofi.com

Владимир Заболотских

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