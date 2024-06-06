В ФМБА рассказали о возможности самостоятельно закрыть потребность в ряде вакцин

В ФМБА рассказали о разработках лекарственных препаратов, которые могут быть доступны в ближайшие годы. В агентстве уверены, что Россия способна полностью обеспечить Национальный календарь профилактических прививок собственными вакцинами.

Россия может полностью закрыть потребности Национального календаря профилактических прививок за счет собственного производства, рассказала в ходе ПМЭФ-2024 первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Татьяна Яковлева, передает корреспондент «ФВ».

«Для национальной безопасности важна разработка иммунобиологических препаратов и вакцин. Россия сегодня один из лидеров в этой сфере. Мы готовы разрабатывать препараты вместе со странами БРИКС и делиться своей продукцией», — сказала она.

В качестве примера она привела «Флю-М» — единственную вакцину в стране, которая прошла преквалификацию ВОЗ, а «Флю-М Тетра» получила регудостоверения в трех странах Латинской Америки и Карибского бассейна, добавила Яковлева.