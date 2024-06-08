Сергей Глаголев призвал к единому применению норм ЕАЭС

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев рассказал об интеграционных процессах в обращении лекарственных средств в ЕАЭС, он призвал к единому применению норм. По его словам, странам нужно уходить от национальных процедур регистрации.

Всем странам ЕАЭС к концу 2025 года нужно полностью перейти на общие правила игры на фармрынке, заявил в рамках ПМЭФ-2024 заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев. Он отметил недопустимость длительного сохранения национальных процедур регистрации препаратов, передает корреспондент «ФВ».

Важно сплотить экспертов и регуляторов вокруг применения единых норм ЕАЭС, заявил Глаголев. «Пока мы видим различие подходов к признанию результатов экспертиз, к применению объемов доклинических и клинических исследований», — пояснил замминистра.

По словам Глаголева, длительное сохранение национальных процедур регистрации препаратов «размывает» внимание участников, регуляторных органов от необходимости выработки и развития единых подходов.