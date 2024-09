Семаглутид снизил общий риск смерти пациентов с лишним весом на 19%

Исследование SELECT показало, что семаглутид может снижать общую смертность пациентов на 19%. Препарат уменьшил риск смерти от инфекционных заболеваний на 23%, а от сердечно-сосудистых — на 15%.

Применение препарата семаглутид в дозировке 2,4 мг снизило общую смертность пациентов на 19%. Об этом свидетельствуют результаты исследования SELECT, опубликованные в журнале Journal of the American College of Cardiology и представленные на конференции Европейского общества кардиологов (ESC) в Лондоне.

В клиническом испытании приняло участие 17 604 человека в возрасте от 45 лет, которые имели избыточный вес или ожирение, а также то или иное диагностированное сердечно-сосудистое заболевание в анамнезе. При этом ни один из испытуемых не страдал от диабета. Участники получали либо семаглутид, либо плацебо и находились под наблюдением исследователей в течение более трех лет.

Всего за время исследования умерло 833 пациента. 58% летальных исходов были связаны с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 42% — с иными причинами, среди которых наиболее частой были инфекции.

Согласно представленным данным, риск смерти от того или иного инфекционного заболевания оказался на 23% меньше в группе, которой давали семаглутид, чем в группе плацебо. Препарат также снизил смертность от сердечно-сосудистых заболеваний на 15%.

Исследователи также отметили, что среди испытуемых, получавших лекарство датской компании Novo Nordisk, уменьшился риск смерти от COVID-19 на 34%. Более того, в группе семаглутида количество осложнений, связанных с COVID-19, было на 16% меньше по сравнению с группой плацебо.

SELECT стало первым крупным исследованием, которое продемонстрировало снижение смертности при применении лекарства среди пациентов без диагностированного диабета. Как отмечает профессор Йельской школы медицины Харлан Крумхольц, спектр положительных эффектов препарата датской компании Novo Nordisk оказался шире, чем ученые предполагали изначально.

Семаглутид относится к классу агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1) и изначально был разработан Novo Nordisk в качестве средства для лечения диабета 2-го типа. В последние годы препараты этого класса показали эффективность в снижении веса и уменьшении рисков сердечно-сосудистых заболеваний.

Между тем исследование, недавно опубликованное в научном журнале JAMA, обнаружило, что пациенты, принимающие «Оземпик» и другие лекарства с МНН семаглутид, на 45% чаще испытывают суицидальные настроения. Авторы изучили базу данных Всемирной организации здравоохранения, где собраны сведения о побочных эффектах от лекарств из 140 стран.

Кроме того, июльское исследование Гарвардской медицинской школы выявило возможную связь между препаратами на основе семаглутида и повышенным риском развития передней ишемической оптической нейропатии (NAION). Novo Nordisk оспаривает результаты, указывая на небольшую выборку участников.

Фото: freepik

Владимир Заболотских

pharmvestnik