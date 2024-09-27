В российский рейтинг Forbes попала только одна фармкомпания

Российский Forbes опубликовал TOP100 крупнейших компаний России по чистой прибыли. В рейтинг попала только одна фармацевтическая компания. Она опустилась с 26-го на 97-е место.

Российский Forbes опубликовал TOP100 крупнейших компаний России по чистой прибыли.

В список Forbes включены зарегистрированные в России операционные компании, а также юридические лица, зарегистрированные в других юрисдикциях, если их бизнес-активы в значительной степени связаны с Россией. Участниками рейтинга также являются ассоциированные компании и совместные компании, в которых головные компании операционных холдингов имеют значительное влияние, но не контролируют их и не консолидируют в своей отчетности. В рейтинг не включаются инвестиционные фонды и холдинги, а также компании-акционеры, являющиеся промежуточным звеном между операционными холдингами и их бенефициарами. Компании ранжированы по чистой прибыли в 2023 году.

Из направления «Фармацевтика» в рейтинг попала только компания «Фармстандарт», она расположилась на 97-м месте. По данным издания, чистая прибыль в 2023 году составила 23,3 млрд руб. Годом ранее она составляла — 49,2 млрд руб. (26-е место).

В прошлогоднем рейтинге на 69-м месте располагалась еще одна фармкомпания — «Отисифарм» (22,3 млрд руб.). По итогам 2021 года в списке была компания «Генериум», занявшая 37-ю строчку (64,5 млрд руб.). В этот раз их в списке нет.

Верхние строки TOP100 крупнейших компаний занимают «Роснефть» (1529 млрд руб.), «Сбер» (1508,6 млрд руб.), «Сугутнефтегаз» (1322,1 млрд руб.), «Лукойл» (1160,3 млрд руб.) и «Новатэк» (469,5 млрд руб.).

В рейтинг 50 крупнейших иностранных компаний в России в 2024 году попали Bayer (89,8 млрд руб.), Sanofi (76,8 млрд руб.), Novartis (77,6 млрд руб.), AstraZeneca (67,5 млрд руб.) и Abbott Laboratories (55,3 млрд руб.).

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