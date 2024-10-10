«Алтегра» за 150 млн рублей запустит производство антибиотиков в Дубне

После ввода в эксплуатацию нового участка на предприятии ежегодно будут производить до 72 млн капсул и около 96 млн таблеток. Непосредственно в цехе смогут создавать до 6 млн капсул и 8 млн таблеток. Там уже подготовили комплекс «чистых» помещений, провели пусконаладку технологического оборудования. В ближайшее время специалисты приступят к квалификации и валидации процессов и помещений.

На участке появится около 20 вакансий для операторов и наладчиков шести разных машин, мастеров участка, контроллеров отдела контроля качества и технологов. Сейчас в штате фармкомпании «Алтегра» числится 136 человек.

На новой линии начнут производство бета-лактамных антибиотиков, находящихся на финальной стадии разработки. Для внутрипроизводственного контроля запустят дополнительную лабораторию, которая станет четвертой. На данный момент функционируют физико-химическая, микробиологическая и научно-исследовательская лаборатории. На предприятии фармкомпании «Алтегра» производят 21 антибиотик в порошках для дальнейшего приготовления раствора.

По данным Rusprofile, АО «Алтегра» зарегистрировано в Московской области в 2021 году. Компания является резидентом ОЭЗ «Дубна». Основной вид деятельности – производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях. До 2023 года компания на 100% принадлежала Ольге Турчаниновой. Выручка в 2023 году составила 1,1 млрд рублей, чистая прибыль – 675 млн рублей.

В 2021 году «Алтегра» сообщала о планах вложить 365 млн рублей в разработку технологий производства на территории ОЭЗ «Дубна». Сообщалось не только о разработке технологий производства дженериков, но и инновационных препаратов, запатентованных в форме стерильных порошков для приготовления растворов.