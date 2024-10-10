Sage Therapeutics прекращает разработку ЛП от болезни Альцгеймера после провала испытаний

Фармкомпания Sage Therapeutics заявила, что прекратит разработку своего экспериментального препарата dalzanemdor для лечения болезни Альцгеймера после того, как не смогла достичь главной цели поздней стадии испытаний, из-за чего ее акции упали на 10%. Провал испытаний произошел через несколько месяцев после того, как компания прекратила разработку того же препарата для лечения болезни Паркинсона.
В исследовании с участием 174 пациентов препарат не показал статистически значимой разницы в тесте, измеряющем интеллект, по сравнению с плацебо при оценке в качестве лечения легкого когнитивного нарушения и легкой деменции у лиц с болезнью Альцгеймера. Тем не менее, dalzanemdor будет тестироваться в качестве лечения редкой болезни Хантингтона (хорея Гентингтона).
Кроме того, Sage совместно с Biogen продолжает сотрудничать в работе над препаратом под названием Zurzuvae. В прошлом году они получили одобрение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на препарат для лечения послеродовой депрессии, однако регулятор не разрешил применять его в качестве средства для борьбы с клинической депрессией.