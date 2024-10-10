Антон Алиханов рассказал о планах выпускать 60% лекарств из российских фармсубстанций

Сейчас в России 45% препаратов из Перечня ЖНВЛП могут выпускаться из отечественных субстанций. Через шесть лет доля должна вырасти до 60%, считают в Минпромторге.

В России 45% препаратов могут быть сделаны из отечественных субстанций. Об этом на форуме «Биопром-2024» заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов, передает корреспондент «ФВ».

«Мы планируем, что мы подойдем к 60% препаратов из собственных субстанций в течение шести лет. Может быть, звучит не очень амбициозно, но это действительно очень сложная работа», – сказал он.

Алиханов также рассказал, что более 77% препаратов из Перечня ЖНВЛП производится российскими компаниями. Задача на ближайшие 6 лет — «подойти к цифре 90%».

«Если говорить про конкретные позиции, то да, мы с Министерством здравоохранения разработали, в приложении к федеральному проекту перечислены международные наименования, которые мы должны освоить», – добавил он. Речь идет о 186 МНН.

Доля российских медицинских изделий должна вырасти с 28 до 40%, планируется выпускать 368 позиций.

Фото: Елена Калиновская

Елена Калиновская

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