Gilead разрешила производство дженериков препарата от ВИЧ в 120 развивающихся странах

Gilead Sciences разрешила производителям из Азии и Северной Африки выпускать дженерики препарата lenacapavir без необходимости выплаты роялти в 120 странах. Продажи дженериков для профилактики ВИЧ планируется начать в конце 2027 года. При этом соглашение не распространяется на большинство государств со средним и высоким уровнями дохода, в том числе на Россию.

Американская компания Gilead Sciences разрешила шести производителям из Азии и Северной Африки производить и продавать по сниженной цене дженерики препарата lenacapavir, предназначенного для профилактики ВИЧ. Об этом пишет газета New York Times.

Запуск продаж дженериковых версий лекарства запланирован на конец 2027 года. По условиям договора, их коммерческая реализация может вестись без необходимости отчислений правообладателю в 120 странах, в число которых вошли все представители Африки южнее Сахары, имеющие самые высокие показатели ВИЧ в мире. Однако соглашение не распространяется на большинство государств со средним и высоким уровнями дохода, в том числе на Бразилию, Колумбию, Мексику, Китай и Россию, на долю которых приходится около 20% всех новых случаев заражения, говорится в сообщении.

Lenacapavir представляет собой лекарство в виде инъекций, которые вводятся пациентам с периодичностью один раз в полгода. Его эффективность подтвердила II/III фаза исследования CAPELLA – через год у 83% ВИЧ-инфицированных пациентов, принимавших терапию, вирусная нагрузка снизилась до неопределяемого уровня.

Кроме того, в ходе III фазы клинических испытаний PURPOSE 1 препарат показал 100%-ную эффективность – все 5300 участниц из ЮАР и Уганды, получавших lenacapavir, не заразились ВИЧ по сравнению с группами, принимавшими иные препараты. Gilead досрочно прекратила это исследование.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США зарегистрировало антиретровирусное средство Gilead в 2022 году. В США стоимость lenacapavir составляет 42 250 долл. за годовой курс. Ранее исследователи выяснили, что его дженерик может стоить в тысячу раз меньше – всего 40 долл.

Владимир Заболотских

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