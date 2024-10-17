В Москве полиция нашла подпольное производство гиалуронового комплекса

Полиция в Москве нашла подпольный цех по изготовлению и реализации незарегистрированных медицинских изделий, которые широко применяются в косметологии.

«Нелегальное производство гиалуронового комплекса для подкожных инъекций располагалось на территории Москвы. Изготовленную продукцию сбывали через интернет-ресурсы в различные коммерческие клиники Московского региона и других субъектов Российской Федерации. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности превышал 100 млн руб. в год», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Уголовное дело возбуждено за обращение фальсифицированных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий (ч.2 ст.238.1 УК РФ).

В ходе обысков полиция обнаружила печати различных организаций, мобильные телефоны, компьютерную и кассовую технику, записи о сбыте незарегистрированных медицинских изделий, образцы реализуемой продукции, базу данных клиентов и 1,5 млн руб.

Фото: МВД РФ

Ринат Васбеев

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