Московское УФАС России выявило картель в ходе проведения более чем 100 аукционов на общую сумму свыше 414 млн рублей. » ДАЛЕЕ »
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Московское УФАС России выявило картель в ходе проведения более чем 100 аукционов на общую сумму свыше 414 млн рублей. » ДАЛЕЕ »
Президент США Дональд Трамп, выступающий с критикой высоких цен на лекарства, встретится с представителями фармотрасли в Белом доме в ближайшую среду, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома. » ДАЛЕЕ »
В конце 2016 года Ассоциация по сертификации «Русский регистр» провела аудит системы менеджмента качества в компании «Фармасинтез-Тюмень». » ДАЛЕЕ »
В иске, направленном в судебную инстанцию в штате Массачусетс, утверждается, что американская фармкомпания Eli Lilly, датская Novo Nordisk и французская Sanofi вступили в сговор с целью повышения цен на свою продукцию, сообщает The New York Times. » ДАЛЕЕ »
Окружной суд штата Делавэр признал недействительным патент на препарат для лечения рассеянного склероза Copaxone израильской фармкомпании Teva в дозировке 40 мл/мг для инъекций, сообщает индийская газета Hindu Business Line.
Суд принял сторону голландской Mylan и ее партнера индийской Natco Pharma, оспоривших действительность патента. » ДАЛЕЕ »
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