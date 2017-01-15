Министерство здравоохранения сообщило о своей готовности вмешаться в конфликт, развернувшейся вокруг 62-й городской больницы Москвы. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.

«У нас 85 регионов, которые по своим полномочиям отвечают за организацию медицинской помощи на своей территории… пока Департамент здравоохранения Москвы не выходил и не заявлял о том, что им требуется какая-то помощь», — сказала министр. » ДАЛЕЕ »