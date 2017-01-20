В конце декабря 2016 г. заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович направил письма в Минпромторг, Минэкономразвития, Минздраву, ФАС и Открытому правительству с поручением доработать изменения в постановление правительства №1289 от 30.11.2015 г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств ЛП, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП, для целей осуществления закупок» (копия есть в распоряжении «ФВ»). Речь идет о трехступенчатой конструкции преференций при госзакупке лекарств. А. Дворкович рекомендовал привлечь к работе Экспертный совет при Правительстве РФ. » ДАЛЕЕ »