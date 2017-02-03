Почти 15 млрд руб. из бюджетных средств выделено на централизованную закупку антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ.
Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. » ДАЛЕЕ »
Говоря о данной компании, Глава государства употребил даже слово «мафия».
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил главе Минздрава разогнать недобросовестных работников ТОО «СК-Фармация». » ДАЛЕЕ »
Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО) успешно завершила клинические исследования первого препарата, разработанного собственным R&D-подразделением. Новый лекарственный препарат – гель для лечения и облегчения симптоматики геморроя, основанный на уникальном механизме действия, который не используется в присутствующих сейчас на рынке продуктах. Старт продаж препарата планируется в конце 2017 года под торговым наименованием Фиссарио. » ДАЛЕЕ »
На встрече, которая состоялась в Смольном, шла речь о взаимовыгодном сотрудничестве крупнейшей турецкой фармацевтической компании «Abdi Ibrahim» с фармацевтическими предприятиями Санкт-Петербурга. » ДАЛЕЕ »
Арбитражный суд Нижегородской области оставил в силе наложенный антимонопольной службой запрет на исполнение контракта по закупке льготных лекарств на сумму 585 млн рублей, заключенного между региональным Минздравом и и ООО «Поволжье-Фарм». » ДАЛЕЕ »