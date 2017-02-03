На централизованную закупку препаратов для лечения ВИЧ-пациентов выделено 15 млрд рублей

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Почти 15 млрд руб. из бюджетных средств выделено на централизованную закупку антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ.

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. » ДАЛЕЕ »

Февраль 3, 2017 | Просмотров: 102 | Тема: | Категория: Новости

Назарбаев потребовал разогнать недобросовестных работников ТОО «СК-Фармация»

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Говоря о данной компании, Глава государства употребил даже слово «мафия».

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поручил главе Минздрава разогнать недобросовестных работников ТОО «СК-Фармация». » ДАЛЕЕ »

Февраль 3, 2017 | Просмотров: 139 | Тема: | Категория: Новости

Успешно завершены клинические испытания первого препарата собственной разработки «НоваМедики»

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Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (портфельная компания РОСНАНО) успешно завершила клинические исследования первого препарата, разработанного собственным R&D-подразделением. Новый лекарственный препарат – гель для лечения и облегчения симптоматики геморроя, основанный на уникальном механизме действия, который не используется в присутствующих сейчас на рынке продуктах. Старт продаж препарата планируется в конце 2017 года под торговым наименованием Фиссарио. » ДАЛЕЕ »

Февраль 3, 2017 | Просмотров: 148 | Тема: , | Категория: Новости

Вице-губернатор Сергей Мовчан провел встречу с руководством турецкой фармацевтической компании «Abdi Ibrahim»

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На встрече, которая состоялась в Смольном, шла речь о взаимовыгодном сотрудничестве крупнейшей турецкой фармацевтической компании «Abdi Ibrahim» с фармацевтическими предприятиями Санкт-Петербурга. » ДАЛЕЕ »

Февраль 3, 2017 | Просмотров: 105 | Тема: | Категория: Новости, Персоналии

Суд запретил компании «Поволжье-Фарм» исполнять госконтракт на 585 млн рублей

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Арбитражный суд Нижегородской области оставил в силе наложенный антимонопольной службой запрет на исполнение контракта по закупке льготных лекарств на сумму 585 млн рублей, заключенного между региональным Минздравом и и ООО «Поволжье-Фарм». » ДАЛЕЕ »

Февраль 3, 2017 | Просмотров: 115 | Тема: | Категория: Новости
 
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