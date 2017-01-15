Производственная мощность российского завода израильской компании Teva составляет 0,5 млрд таблеток в год. Фармпроизводводитель собирается увеличить мощность до 2 млрд таблеток, однако субстанции в РФ пока выпускаться не будут. Об этом на Гайдаровском форуме заявила старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц. » ДАЛЕЕ »
Министерство здравоохранения сообщило о своей готовности вмешаться в конфликт, развернувшейся вокруг 62-й городской больницы Москвы. Об этом сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова.
«У нас 85 регионов, которые по своим полномочиям отвечают за организацию медицинской помощи на своей территории… пока Департамент здравоохранения Москвы не выходил и не заявлял о том, что им требуется какая-то помощь», — сказала министр. » ДАЛЕЕ »
Министр здравоохранения и спорта Австралии Сьюзан Ли, обвиненная в злоупотреблении служебным положением, подала в отставку. » ДАЛЕЕ »
Выпускники Первого МГМУ им. И.М.Сеченова создали петицию на имя министра здравоохранения Вероники Скворцовой с просьбой запретить преподавание гомеопатии в российских медицинских вузах.
«Мы, выпускники Первого МГМУ им. И.М.Сеченова, врачи и ученые, были потрясены новостью о том, что на кафедре нелекарственных методов лечения и клинической физиологии начали преподавание курса «Основы гомеопатии», – говорится в тексте петиции. » ДАЛЕЕ »
Федеральный апелляционный суд США поддержал принятое ранее решение окружного суда и признал действительными патент компании Eli Lilly, касающийся инъекционного препарата Алимта (пеметрексед), предназначенного для лечения рака легких. Суд постановил, что выпуск дженериковых версий Алимты компанией Teva нарушит патент Eli Lilly на схему химиотерапии, при которой пациенты получают Алимту вместе с витамином В12. » ДАЛЕЕ »