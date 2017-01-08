В 2017 г. аптеки в РФ начнут ранжировать по степени риска. Об этом, а также о том, как это отразится на контроле в сфере аптечных организаций, что собой представляет новая система и этапы ее развития, о роли профессиональной организации в интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Екатерине Хохловой рассказал исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов. » ДАЛЕЕ »