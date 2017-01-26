Американская биофармацевтическая компания Merrimack Pharmaceuticals, Inc. объявила о назначении на позицию президента и исполнительного директора компании д.м.н., доктора философии Ричарда Петерса, пишет «Фармперсонал».
К своим обязанностями доктор Петерс приступит в начале февраля. На посту он заменит исполняющего обязанности президента и СЕО компании Гари Крокера, который руководил Merrimack в ходе недавнего процесса реструктуризации. » ДАЛЕЕ »
Шесть крупных фармкомпаний объединились для создания специальной системы, благодаря которой врачи и медицинские работники смогут быстрее и легче получить доступ к информации о лекарственных средствах, сообщает FiercePharma.
В группу Align Biopharma вошли фармкомпании Allergan, AstraZeneca, Biogen, GlaxoSmithKline, Novartis и Pfizer, а также производитель приложений в области биологии и медицины Veeva Systems. » ДАЛЕЕ »
Автоинжектор Auvi-Q американской фармкомпании Kaleo Inc., являющийся основным конкурентом автоинжектора EpiPen производства голландской фармацевтической компании Mylan, вернется на рынок США 14 февраля 2017 года, сообщает The Daily Mail. Для миллионов пациентов препарат будет бесплатным, однако страховым компаниям придется заплатить 4500 долл. за упаковку из двух автоинжекторов. » ДАЛЕЕ »
В IV квартале 2016 г. объем продаж подразделения Innovative Medicines швейцарской фармацевтической компании Novartis сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 8,3 млрд долл., говорится в пресс-релизе. В основном, сокращение произошло из-за потери патентной защиты на препарат Gleevec/Glivec в США. » ДАЛЕЕ »