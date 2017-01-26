«Новосибирская аптечная сеть» откроет еще три социальных филиала

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Муниципальная «Новосибирская аптечная сеть» (МП «НАС») расширяет сеть «Филиалов социальных цен», где стоимость препаратов ниже на 15-20% среднерыночной. Сейчас в таком формате работают пять предприятий аптечной сети, в феврале будут открыты еще три точки, рассказал директор МП «НАС» Владимир Машанов. » ДАЛЕЕ »

Январь 26, 2017 | Просмотров: 34 | Тема: | Категория: Новости

Биофармацевтическую компанию Merrimack возглавит Ричард Петерс

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Американская биофармацевтическая компания Merrimack Pharmaceuticals, Inc. объявила о назначении на позицию президента и исполнительного директора компании д.м.н., доктора философии Ричарда Петерса, пишет «Фармперсонал».

К своим обязанностями доктор Петерс приступит в начале февраля. На посту он заменит исполняющего обязанности президента и СЕО компании Гари Крокера, который руководил Merrimack в ходе недавнего процесса реструктуризации. » ДАЛЕЕ »

Январь 26, 2017 | Просмотров: 33 | Тема: | Категория: Новости

Фармкомпании объединились для ускорения доступа врачей к цифровой информации о препаратах

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Шесть крупных фармкомпаний объединились для создания специальной системы, благодаря которой врачи и медицинские работники смогут быстрее и легче получить доступ к информации о лекарственных средствах, сообщает FiercePharma.

В группу Align Biopharma вошли фармкомпании Allergan, AstraZeneca, Biogen, GlaxoSmithKline, Novartis и Pfizer, а также производитель приложений в области биологии и медицины Veeva Systems. » ДАЛЕЕ »

Январь 26, 2017 | Просмотров: 33 | Тема: | Категория: Новости

Конкурент EpiPen возвращается на рынок США

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Автоинжектор Auvi-Q американской фармкомпании Kaleo Inc., являющийся основным конкурентом автоинжектора EpiPen производства голландской фармацевтической компании Mylan, вернется на рынок США 14 февраля 2017 года, сообщает The Daily Mail. Для миллионов пациентов препарат будет бесплатным, однако страховым компаниям придется заплатить 4500 долл. за упаковку из двух автоинжекторов. » ДАЛЕЕ »

Январь 26, 2017 | Просмотров: 35 | Тема: , | Категория: Новости

В IV квартале 2016 г. объем продаж инновационных препаратов Novartis сократился на 3%

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В IV квартале 2016 г. объем продаж подразделения Innovative Medicines швейцарской фармацевтической компании Novartis сократился на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. и составил 8,3 млрд долл., говорится в пресс-релизе. В основном, сокращение произошло из-за потери патентной защиты на препарат Gleevec/Glivec в США. » ДАЛЕЕ »

Январь 26, 2017 | Просмотров: 42 | Тема: | Категория: Новости
 
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