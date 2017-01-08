Мировые продажи Teva в 2017 г. составят около 24 млрд долл.

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Израильская фармацевтическая компания Teva объявила прогноз выручки в 2017 г., согласно которому она 23,8 млрд до 24,5 млрд долл. США, а прибыль на акцию – от 4,9 до 5,3 долл. Эти оценки ниже ожиданий аналитиков, которые составляют 24,8 млрд продаж и прибыль на акцию в размере 5,41 долл., сообщает Firstwordpharma.com. После этих новостей акции компании упали более чем на 5%. » ДАЛЕЕ »

Январь 8, 2017 | Просмотров: 93 | Тема: | Категория: Новости

Росздравнадзор рекомендует аптекам пополнить запасы лекарств, применяемых при ОРВИ и гриппе

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Накануне нового года Росздравнадзор опубликовал письмо, где приводится рекомендация службы руководителям аптечных организаций обеспечить наличие неснижаемого запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для лечения ОРВИ и гриппа. » ДАЛЕЕ »

Январь 8, 2017 | Просмотров: 242 | Тема: | Категория: Новости

Novartis заплатит $1,6 млрд за два сердечно-сосудистых препарата

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Novartis AG (NYSE: NVS) согласилась заплатить $1,6 млрд фармацевтической компании Ionis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: IONS) и ее подразделению Akcea Therapeutics за права на два сердечно-сосудистых препарата. » ДАЛЕЕ »

Январь 8, 2017 | Просмотров: 151 | Тема: | Категория: Новости

Аптеки начнут ранжировать по степени риска в 2017 г.

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В 2017 г. аптеки в РФ начнут ранжировать по степени риска. Об этом, а также о том, как это отразится на контроле в сфере аптечных организаций, что собой представляет новая система и этапы ее развития, о роли профессиональной организации в интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Екатерине Хохловой рассказал исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов. » ДАЛЕЕ »

Январь 7, 2017 | Просмотров: 316 | Тема: | Категория: Интервью, Новости

Азербайджан обсуждает создание фармзаводов с компаниями Турции и Украины — министр

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Азербайджан ведет переговоры с компаниями Турции и Украины по созданию совместных фармацевтических заводов, сказал в интервью государственному агентству “АзерТадж” министр экономики, председатель Тарифного (ценового) совета Шахин Мустафаев. » ДАЛЕЕ »

Январь 7, 2017 | Просмотров: 124 | Тема: , | Категория: Новости
 
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