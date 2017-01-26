Шесть крупных фармкомпаний объединились для создания специальной системы, благодаря которой врачи и медицинские работники смогут быстрее и легче получить доступ к информации о лекарственных средствах, сообщает FiercePharma.

В группу Align Biopharma вошли фармкомпании Allergan, AstraZeneca, Biogen, GlaxoSmithKline, Novartis и Pfizer, а также производитель приложений в области биологии и медицины Veeva Systems. » ДАЛЕЕ »