Раскрыто картельное соглашение при госзакупках лекарственных препаратов

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Московское УФАС России выявило картель в ходе проведения более чем 100 аукционов на общую сумму свыше 414 млн рублей. » ДАЛЕЕ »

Январь 31, 2017 | Просмотров: 273 | Тема: | Категория: Новости

Дональд Трамп встретится с представителями фармотрасли

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Президент США Дональд Трамп, выступающий с критикой высоких цен на лекарства, встретится с представителями фармотрасли в Белом доме в ближайшую среду, сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителя Белого дома. » ДАЛЕЕ »

Январь 31, 2017 | Просмотров: 110 | Тема: | Категория: Новости, Персоналии

Сертификаты ISO 9001:2015, ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и IQNet получены ООО «Фармасинтез-Тюмень»

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В конце 2016 года Ассоциация по сертификации «Русский регистр» провела аудит системы менеджмента качества в компании «Фармасинтез-Тюмень». » ДАЛЕЕ »

Январь 31, 2017 | Просмотров: 80 | Тема: | Категория: Новости

Производители инсулинов обвиняются в фиксировании цен в США

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В иске, направленном в судебную инстанцию в штате Массачусетс, утверждается, что американская фармкомпания Eli Lilly, датская Novo Nordisk и французская Sanofi вступили в сговор с целью повышения цен на свою продукцию, сообщает The New York Times. » ДАЛЕЕ »

Январь 31, 2017 | Просмотров: 80 | Тема: | Категория: Новости

Американский суд признал недействительным патент на Copaxone

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Окружной суд штата Делавэр признал недействительным патент на препарат для лечения рассеянного склероза Copaxone израильской фармкомпании Teva в дозировке 40 мл/мг для инъекций, сообщает индийская газета Hindu Business Line.

Суд принял сторону голландской Mylan и ее партнера индийской Natco Pharma, оспоривших действительность патента. » ДАЛЕЕ »

Январь 31, 2017 | Просмотров: 95 | Тема: | Категория: Новости
 
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