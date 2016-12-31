Многие уверены, что гомеопатия работает, хотя это не подтверждается ни одним серьезным исследованием. Но она и в самом деле иногда работает — по принципу «не навреди» Continue reading Растворенная магия
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Многие уверены, что гомеопатия работает, хотя это не подтверждается ни одним серьезным исследованием. Но она и в самом деле иногда работает — по принципу «не навреди» Continue reading Растворенная магия
ФГБУ «НИИ гриппа» Минздрава России, ФБУН Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора и другие ведомства разработали методические рекомендации для лечения и профилактики гриппа, которые должны вступить в силу 1 января 2017 г. Continue reading Минздрав составил список рекомендованных лекарств от гриппа
Биотехнологические компании Biogen Inc. (BIIB, NASDAQ) и Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS, NASDAQ) на этой неделе получили одобрение от FDA для своего препарата Spinraza (Nusinersen) от спинальной мышечной атрофии (СМА). На данном этапе компании могут стать единственными поставщиками препарата от смертельного заболевания. Предполагается, что препарат Spinraza может стать блокбастером. Continue reading Biogen и Ionis получили одобрение для Spinraza от FDA
В 3 квартале 2016 года, по данным IMS, Ринсулин® занял 1-е место на рынке генно-инженерных инсулинов человека по объему продаж. Доля «ГЕРОФАРМ» в натуральном выражении составила 23%, сообщает пресс-служба компании. Continue reading Ринсулин® стал лидером на российском рынке генно-инженерных инсулинов
Ученые Института регенеративной медицины Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова разработали препарат, способный спасти печень от вредного воздействия алкоголя и других токсических веществ. Continue reading Разработан пептидный препарат, спасающий печень от токсического воздействия
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