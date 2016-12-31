Биотехнологические компании Biogen Inc. (BIIB, NASDAQ) и Ionis Pharmaceuticals Inc. (IONS, NASDAQ) на этой неделе получили одобрение от FDA для своего препарата Spinraza (Nusinersen) от спинальной мышечной атрофии (СМА). На данном этапе компании могут стать единственными поставщиками препарата от смертельного заболевания. Предполагается, что препарат Spinraza может стать блокбастером. Continue reading Biogen и Ionis получили одобрение для Spinraza от FDA