Разработан образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «Промышленная фармация»

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Минобрнауки выставил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 33.04.01 Промышленная фармация» (уровень магистратуры). » ДАЛЕЕ »

Январь 27, 2017 | Просмотров: 117 | Тема: | Категория: Новости

Эксперт: введение GDP отделит добросовестных участников рынка от фирм-однодневок

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Все ключевые и ведущие фармдистрибьюторы готовы к выполнению требований вступающего с 1 марта приказа Минздрава № 646н от 31.08.2016 г. о правилах надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств. Об этом заявил «ФВ» директор по корпоративному развитию фармацевтической компании «ПрофитМед» Игорь Климанов. » ДАЛЕЕ »

Январь 27, 2017 | Просмотров: 125 | Тема: | Категория: Новости

Облсовет намерен выйти в Госдуму с законодательной инициативой, которая поможет сохранить государственные аптеки

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Предлагается вывести государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность, из контрактной системы закупок. С такой законодательной инициативой депутаты регионального парламента намерены выйти в Государственную Думу. » ДАЛЕЕ »

Январь 27, 2017 | Просмотров: 102 | Тема: | Категория: Новости

Прокурор запросил для Дмитрия Даина пять лет тюрьмы

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В пятницу, 27 января, в Таганском районном суде Москвы огласили обвинение по делу основателя оптово-логистической группы «Интерлизинг» Дмитрия Даина. Даин, который больше двух лет находится под домашним арестом, подозревается в хищении 270 млн рублей у «Номос-банка» (ныне ФК «Открытие»). Прокурор просит для обвиняемого пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Прения сторон состоятся 1 февраля. » ДАЛЕЕ »

Январь 27, 2017 | Просмотров: 187 | Тема: , | Категория: Новости

«Нацимбио» приступает к клиническим испытаниям новой вакцины для профилактики гриппа «Микросплит»

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«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Госкорпорацию «Ростех», с дочерней компанией НПО «Микроген» начинают первую фазу клинических исследований новой вакцины для профилактики гриппа «Микросплит». Новая инактивированная расщепленная вакцина, разработанная на предприятии «Иммунопрепарат» в Уфе, уже прошла цикл доклинических исследований. I фаза клинических испытаний будет завершена в первом полугодии 2017 года. » ДАЛЕЕ »

Январь 27, 2017 | Просмотров: 100 | Тема: , | Категория: Новости
 
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