Минобрнауки выставил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 33.04.01 Промышленная фармация» (уровень магистратуры). » ДАЛЕЕ »
|
|
Разработан образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки «Промышленная фармация»
Минобрнауки выставил на общественное обсуждение проект приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 33.04.01 Промышленная фармация» (уровень магистратуры). » ДАЛЕЕ »
Все ключевые и ведущие фармдистрибьюторы готовы к выполнению требований вступающего с 1 марта приказа Минздрава № 646н от 31.08.2016 г. о правилах надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных средств. Об этом заявил «ФВ» директор по корпоративному развитию фармацевтической компании «ПрофитМед» Игорь Климанов. » ДАЛЕЕ »
Облсовет намерен выйти в Госдуму с законодательной инициативой, которая поможет сохранить государственные аптеки
Предлагается вывести государственные и муниципальные унитарные предприятия, осуществляющие фармацевтическую деятельность, из контрактной системы закупок. С такой законодательной инициативой депутаты регионального парламента намерены выйти в Государственную Думу. » ДАЛЕЕ »
В пятницу, 27 января, в Таганском районном суде Москвы огласили обвинение по делу основателя оптово-логистической группы «Интерлизинг» Дмитрия Даина. Даин, который больше двух лет находится под домашним арестом, подозревается в хищении 270 млн рублей у «Номос-банка» (ныне ФК «Открытие»). Прокурор просит для обвиняемого пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Прения сторон состоятся 1 февраля. » ДАЛЕЕ »
«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в Госкорпорацию «Ростех», с дочерней компанией НПО «Микроген» начинают первую фазу клинических исследований новой вакцины для профилактики гриппа «Микросплит». Новая инактивированная расщепленная вакцина, разработанная на предприятии «Иммунопрепарат» в Уфе, уже прошла цикл доклинических исследований. I фаза клинических испытаний будет завершена в первом полугодии 2017 года. » ДАЛЕЕ »
|
© 2008-2017 Российская Фармацевтика
Powered by WordPress & Atahualpa