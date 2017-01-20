Аркадий Дворкович поручил правительству доработать трехступенчатую конструкцию госзакупок

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В конце декабря 2016 г. заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович направил письма в Минпромторг, Минэкономразвития, Минздраву, ФАС и Открытому правительству с поручением доработать изменения в постановление правительства №1289 от 30.11.2015 г. «Об ограничениях и условиях допуска происходящих из иностранных государств ЛП, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших ЛП, для целей осуществления закупок» (копия есть в распоряжении «ФВ»). Речь идет о трехступенчатой конструкции преференций при госзакупке лекарств. А. Дворкович рекомендовал привлечь к работе Экспертный совет при Правительстве РФ. » ДАЛЕЕ »

Январь 20, 2017 | Просмотров: 102 | Тема: , , , | Категория: Новости, Персоналии

Доля анальгетиков в упаковках на российском рынке — около 9%

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По данным аудита фармацевтического рынка России DSM Group, анальгетики занимают около 3% рынка лекарств в стоимостном выражении, в упаковках доля существенно выше: около 9%. » ДАЛЕЕ »

Январь 20, 2017 | Просмотров: 83 | Тема: | Категория: Новости

Студенты Рязанского медуниверситета смогут пройти практику на производстве «ФОРТ»

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18-19 января 2017 года студенты четвертого курса фармацевтического факультета и ведущие преподаватели кафедры фармацевтической технологии в рамках договора о сотрудничестве с Рязанским государственным медицинским университетом имени академика И.П. Павлова посетили научно-производственный комплекс «ФОРТ». » ДАЛЕЕ »

Январь 20, 2017 | Просмотров: 84 | Тема: , | Категория: Новости

Медведев поручил закупить препараты от туберкулеза и ВИЧ

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минздраву, Минфину и Минэкономразвития до 5 апреля 2017 года проработать вопрос о лекарственном обеспечении пациентов, страдающих ВИЧ-инфекцией и туберкулезом. » ДАЛЕЕ »

Январь 20, 2017 | Просмотров: 88 | Тема: | Категория: Новости

Инвесторов Sanofi обеспокоили неудачные попытки слияния компании

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В 2016 году инвесторы французской фармкомпании Sanofi надеялись, что производитель совершит несколько сделок, – такие планы озвучивал ее генеральный директор Оливье Брандикурт. Несостоявшаяся покупка Medivation и Actelion насторожила некоторых инвесторов. » ДАЛЕЕ »

Январь 20, 2017 | Просмотров: 115 | Тема: , | Категория: Новости
 
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