Почти 15 млрд руб. из бюджетных средств выделено на централизованную закупку антиретровирусных препаратов для пациентов с ВИЧ.

Об этом сообщила вице-премьер Ольга Голодец на заседании совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. » ДАЛЕЕ »