Израильская фармацевтическая компания Teva объявила прогноз выручки в 2017 г., согласно которому она 23,8 млрд до 24,5 млрд долл. США, а прибыль на акцию – от 4,9 до 5,3 долл. Эти оценки ниже ожиданий аналитиков, которые составляют 24,8 млрд продаж и прибыль на акцию в размере 5,41 долл., сообщает Firstwordpharma.com. После этих новостей акции компании упали более чем на 5%. » ДАЛЕЕ »
Накануне нового года Росздравнадзор опубликовал письмо, где приводится рекомендация службы руководителям аптечных организаций обеспечить наличие неснижаемого запаса лекарственных препаратов и медицинских изделий, предназначенных для лечения ОРВИ и гриппа. » ДАЛЕЕ »
Novartis AG (NYSE: NVS) согласилась заплатить $1,6 млрд фармацевтической компании Ionis Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: IONS) и ее подразделению Akcea Therapeutics за права на два сердечно-сосудистых препарата. » ДАЛЕЕ »
В 2017 г. аптеки в РФ начнут ранжировать по степени риска. Об этом, а также о том, как это отразится на контроле в сфере аптечных организаций, что собой представляет новая система и этапы ее развития, о роли профессиональной организации в интервью корреспонденту Агентства городских новостей «Москва» Екатерине Хохловой рассказал исполнительный директор ассоциации аптечных учреждений «СоюзФарма» Дмитрий Целоусов. » ДАЛЕЕ »
Азербайджан ведет переговоры с компаниями Турции и Украины по созданию совместных фармацевтических заводов, сказал в интервью государственному агентству “АзерТадж” министр экономики, председатель Тарифного (ценового) совета Шахин Мустафаев. » ДАЛЕЕ »