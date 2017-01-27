В пятницу, 27 января, в Таганском районном суде Москвы огласили обвинение по делу основателя оптово-логистической группы «Интерлизинг» Дмитрия Даина. Даин, который больше двух лет находится под домашним арестом, подозревается в хищении 270 млн рублей у «Номос-банка» (ныне ФК «Открытие»). Прокурор просит для обвиняемого пять лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф в 1 млн рублей. Прения сторон состоятся 1 февраля. » ДАЛЕЕ »